Ações do IRB Brasil caem 4% e lideram perdas do Ibovespa após balanço

As ações do IRB Brasil recuam em torno de 4% na manhã desta segunda-feira, 31, na B3, na medida em que investidores reagem à divulgação do resultado trimestral na madrugada de sábado, 29.

A resseguradora divulgou um prejuízo de 685 milhões de reais no segundo trimestre, revertendo um lucro que havia sido de 397 milhões de reais no mesmo período um ano antes.

A empresa revelou com maior detalhamento o impacto do processo de correção do balanço depois da descoberta de manipulação de informações em anos passados. A nova administração avisou que esse processo continua em andamento e que, portanto, pode continuar a afetar negativamente os números da companhia, de forma retroativa e presente.

“É bem-vindo que a empresa divulgue mais informações sobre os resultados, com muito mais detalhes e discussão e análise apropriadas feitas pela administração (MD&A), mas isso sinaliza que a visibilidade sobre os efeitos dos lucros e sobre o balanço permanecem fracos”, escreveram analistas do BTG Pactual em relatório distribuído a clientes.

A resseguradora já havia sido levada a republicar balanços anteriores, “corrigindo distorções decorrentes da modificação intencional e sistêmica de dados operacionais”, o que reduziu o lucro de 2019 em 553,4 milhões de reais e o de 2018 em 117,2 milhões.

Outro ponto em aberto é a situação de liquidez da companhia. Nesta manhã, a companhia informou que concluiu o processo de capitalização, levantando 2,3 bilhões de reais. “Os últimos eventos nos levam a acreditar que pode ser necessário mais (capital), diz o BTG.

Para o BTG, apesar do processo necessário de limpeza do balanço, ainda há duas questões em aberto: Qual o tamanho real do patrimônio do IRB Brasil, sem desprezar o fato de que novos ajustes podem acontecer? E qual seu novo nível de rentabilidade (medida pelo retorno sobre o patrimônio), especialmente em um ambiente de taxas de juros mais baixas.

Diante dessas duas questões em aberto e de um valuation que a equipe de análise do banco considera elevado, os analistas reiteram a manutenção de uma visão cautelosa e da recomendação neutra para as ações da companhia.