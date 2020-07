Ações da Vasta caem mais de 10% em estreia na Nasdaq

As ações da Vasta, unidade da Cogna, reverteram a alta inicial e passaram a desabar mais de 10% nesta sexta-feira, 31, após sua oferta inicial concluída na véspera. Enquanto isso, as ações da Cogna registravam queda de cerca de 8,5% na B3. e lideravam as perdas do Ibovespa.

As ações abriram a 22,10 dólares, mas logo inverteram o movimento e eram negociadas a cerca de 17 dólares, em comparação com o preço de IPO de 19 dólares por ação, levantando 405,87 milhões de dólares. O preço ficou acima da faixa indicativa que era de 15,50 a 17,50 dólares.

A operação contemplou a emissão de 18.575.492 novas ações classe A e adicionalmente foi outorgada aos coordenadores da oferta uma opção de compra por 30 dias de até 2.786.323 papéis.

A Vasta, que vende soluções digitais para escolas particulares de ensino fundamental e médio, planejava vender as ações na faixa de 15,50 a 17,50 dólares por ação.

A empresa se junta às companhias brasileiras do setor listadas na Nasdaq, Arco Platform e Afya.