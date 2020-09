Ações da Tesla tem queda histórica; arroz a R$ 40: o que foi notícia hoje

MERCADOS

Nasdaq tem forte queda pelo 3º pregão consecutivo

A bolsa de valores Nasdaq, onde estão listadas as principais companhias de tecnologia do mundo, voltou a registrar fortes quedas nesta terça-feira, 8, volta do feriado americano do Dia do Trabalho. Às 18h35, o índice Nasdaq caía 4,11% para 10.847, caminhando para terceira queda consecutiva – o que não ocorre desde o início de março. O destaque negativo fica com a ação da Tesla, que despenca 18%, após ter ficado de fora do índice S&P 500. No radar dos investidores está a fala do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre uma possível dissociação econômica com a China, que poderia romper de vez todas as relações comerciais entre as duas potências.

Goldman aponta 10 razões para ações subirem mais. Mas vê risco de correção

A queda forte da Nasdaq, registrada nesta quinta, acendeu o sinal amarelo entre investidores sobre uma possível correção nas cotações. Para o estrategista-chefe global de ações do Goldman Sachs, Peter Oppenheimer, no entanto, ainda há motivos para que as bolsas americanas continuem a subir. Mesmo com chances de correções e ajustes, há pelo menos 10 razões para que os índices de Wall Street continuem a subir.

BRASIL

Arroz dispara mais de 20% em 2020 e é vendido por até R$ 40

Uma youtuber mirim chegou a reclamar nesta quarta-feira, durante reunião ministerial, do preço do gás no Brasil e perguntou se o valor do arroz “vai aumentar mais”. Esther, de 10 anos, foi convidada pelo presidente Jair Bolsonaro para participar da reunião e fez uma série de perguntas aos ministros, parte delas sugeridas pelo presidente. A ministra da Agriculta, Teresa Cristina, respondeu que está trabalhando para conter a alta. Os preços de alimentos estão pesando no bolso do consumidor em 2020: itens básicos, como feijão e o arroz, subiram 23,1% e 21,1% no acumulado do ano. Nos últimos 12 meses, a alta do feijão atinge 48% e, do arroz, 25,5%. Em sites como o da Americanas, 5 kg do arroz tipo 1 está custando R$ 41,10

Afinal, o que falta para terminar a greve dos Correios? Pode ser muito pouco

Vocês devem lembrar que os Correios entraram em greve no meio do mês passado, certo? Isso não é notícia nova, mas o fato de que eles continuam em greve. Já são três semanas de paralisação e hoje os funcionários fizeram um protesto na sede dos Correios em São Paulo. O Tribunal Superior do Trabalho (TST) marcou para a próxima sexta-feira, 11, às 15 horas, audiência de conciliação para que trabalhadores dos Correios, em greve há mais de 20 dias, tentem entrar em acordo com a companhia. Há chances de que a categoria volte a trabalhar a qualquer momento, já que aguardava a data do julgamento. Mas pode acontecer também de os trabalhadores escolherem esperar a decisão da Corte, o que é menos provável.

“Janeiro a gente começa a vacinar todo mundo”, diz ministro da Saúde

O ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou nesta terça que a previsão é começar a vacinar a população brasileira contra covid-19 em janeiro de 2021. Em reunião ministerial no Palácio do Planalto, Pazuello respondeu a pergunta da youtuber mirim Esther, escalada pelo presidente Jair Bolsonaro para questionar seus auxiliares, em tom de descontração, durante parte do encontro.

MUNDO

Vacina da covid já foi usada e já funcionou em milhares na China

Ainda falando de vacinas contra a covid-19, a terça-feira parece ser de notícias boas. Duas vacinas chinesas já foram aplicada em centenas de milhares de pessoas, a partir de um protocolo de emergência na China, e até agora nenhum dos pacientes apresentou efeito colateral grave nem foi infectado pelo novo coronavírus. É o que afirma uma porta-voz do China National Biotec Group (CNBG), órgão do governo chinês responsável pelo desenvolvimento das vacinas.

Vacina da Rússia contra covid-19 terá versão para crianças

Já a vacina produzida pela Rússia, que tem sofrido críticas por uma suposta pressa em sua produção, terá duas versões, incluindo umas versão “kids”. O Instituto Gamaleya, responsável pelo desenvolvimento da vacina russa contra o novo coronavírus, afirmou nesta terça-feira, 8, que a “Sputnik V” terá uma versão voltada para crianças.

A informação foi dada à agência de notícias russa Sputnik News pelo professor Aleksandr Butenko, que faz parte do instituto. “As vacinas serão divididas em duas categorias: para adultos e para crianças. A opção infantil será mais suave e causará menos efeitos colaterais”, disse Butenko.