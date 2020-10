Ações da Sequoia estreiam em queda de 3% na B3; Ibovespa reduz alta

Depois de abrir em alta, acompanhando o cenário internacional, a bolsa brasileira perdeu o ímpeto positivo, com o aumento dos temores fiscais, após notícia da Veja. Às 12h07, o Ibovespa, principal índice da B3, subia 0,29%. Segundo a publicação, o presidente Jair Bolsonaro não vê tempo suficiente para aprovação de reformas neste ano e o auxílio emergencial pode ser estendido até junho do ano que vem, o que levaria o governo gastar cerca de 100 bilhões de reais. Enquanto isso, no mercado, investidores buscam oportunidades, após as quedas, e ponderam sobre a possibilidade de novos incentivos, após recuo do presidente Donald Trump sobre o tema. O S&P 500 sobe 1,39%.

Trump

Horas depois de ter mandado sua equipe encerrar as conversas até o fim das eleições, o próprio Trump voltou a tocar no assunto. Em sua conta no Twitter, o presidente americano afirmou sobre a necessidade “imediata” de estímulos para companhias aéreas e para um programa de empréstimos para pequenas empresas.

Também por meio da rede social, ele assegurou que aceitaria de forma imediata uma proposta que estímulo de pagamentos de 1.200 dólares. Mas, de acordo com a Associated Press, a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, estaria mais afeita a uma proposta robusta, sem interesse por uma proposta fragmentada.

Sequoia

As ações da empresa de logística Sequoia estrearam com desvalorização, chegando a cair 3% nos primeiros negócios do dia. Em IPO, a precificação ficou em 12,40 reais, abaixo da faixa indicativa entre 14,25 reais e 17,75 reais.

Braskem

Os papéis da Braskem sobem cerca de 1%, após a empresa afirmar ter batido recorde de vendas de resinas no mercado brasileiro e ter vendido mais de 140 mil toneladas de polipropileno nos EUA. “Os dados operacionais são positivos e mostram um aumento da demanda por petroquímicos tanto no Brasil quando no exterior. Mas a empresa atravessa um momento turbulento lidando com questões ambientais e ação civil nos EUA”, afirmam analistas da Exame Research.