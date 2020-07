Ações da Ambipar disparam mais de 17% em estreia na B3

Em dia de estreia na bolsa de valores, as ações da companhia de gestão ambiental Ambipar chegaram a subir 17,6% na manhã desta segunda-feira, 13. Às 12h10, o papel tinha alta de 16,3%, sendo negociado por 28,79 reais.

Primeira empresa do setor a ser listada na B3, a companhia levantou 1,08 bilhão de reais em IPO e espera utilizar parte do montante arrecadado para reforçar sua atuação internacional por meio de aquisições.

Somente nos últimos cinco anos, a Ambipar fez 14 compras de participações acionárias. “A especialização e a capacidade de entrega de serviço em escala permitem que sejamos competitivos internacionalmente”, afirmou a empresa em prospecto.

Com foco na gestão de resíduos e controle de emergências ambientais, a companhia tem trabalhado no controle da pandemia do coronavírus por meio de desinfecções. A Ambipar também tem no seu histórico serviços no estouro da barragem da Vale, em Brumadinho, e na contenção do maior incêndio industrial do Brasil, segundo a empresa.