Acionistas decidem hoje se participam de aumento de capital da Natura

Os acionistas da Natura têm até o encerramento do pregão desta sexta-feira, 12, para participar da operação de aumento de capital da companhia. A fabricante pretende emitir papéis de forma privada e captar algo entre 1 bilhão de reais e 2 bilhões de reais. O valor levantado será destinado à “melhora da posição de caixa, redução da alavancagem financeira e para fins corporativos gerais”, de acordo com comunicado divulgado ao mercado em maio.

O grupo controlador se comprometeu a investir, no mínimo, 508 milhões de reais, enquanto alguns investidores já anunciaram que vão participar com quase 492 milhões de reais. A soma, portanto, alcança a cifra mínima. Fica a cargo dos demais acionistas o interesse – ou não – de participar da oferta de 1 bilhão de reais em ações da Natura. No ano, os papéis têm alta de 5,64%.

Cada acionista terá direito de preferência para subscrever ações na proporção de 0,052592621300 nova ação ordinária para cada uma ação de que for titular no fechamento do pregão de hoje. Em termos percentuais, os acionistas poderão subscrever uma quantidade de novas ações que representem 5,2592621300% do número de ações de que for titular. Serão emitidas, no mínimo, 31 milhões de papéis e, no máximo, 62,5 milhões – sendo que o preço de emissão será de 32 reais por ação. Na quarta-feira, os papéis ordinários da companhia encerraram o pregão em 40,85 reais.

A operação da Natura será um teste em um mercado que desde ontem apresenta tendência de baixa. O Dow Jones Brazil Titans, que é o índice que mede o desempenho dos 20 maiores recibos de ações brasileiras, recuou 8,71% na quinta-feira. Para Bruno Lima, especialista em ações da EXAME Research, o pregão em WallStreet foi um prenúncio do que deve acontecer hoje na bolsa brasileira. Falta saber se o mau humor dos investidores vai impactar a operação da Natura.