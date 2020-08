Ação do dia: Cogna acumula queda de 21% desde estreia da Vasta na Nasdaq

As ações da Cogna chegaram a recuar 4,97% nesta terça-feira, 4, acumulando desvalorização de 21,14% desde a desastrosa estreia de sua subsidiária Vasta na Nasdaq, na última sexta-feira. Às 13h20, os papéis da Cogna caíam 4,84%

Apesar de a demanda pelo IPO da Vasta ter sido 15 vezes superior à oferta e a empresa ter conseguido precificar suas ações acima da faixa indicativa, os papéis da companhia chegaram a registrar queda de 11,74% no primeiro dia de livre negociação no mercado americano. No Brasil, as ações da Cogna seguiram movimento semelhante, fechando em queda de 12,47%, na sexta.

Antes do IPO, a listagem da Vasta, das marcas Anglo, Pitágoras e Editora Saraiva era vista com bastante otimismo pelos investidores, como uma forma de destravar valor da própria Cogna, que ainda detém 75% da companhia. Porém, após o IPO, o que ocorreu, segundo especialistas, foi um forte movimento de realização de lucros.

“Tinha um monte de gente posicionada para um evento que já estava precificado. Aí saiu o evento e todo mundo quis vender ao mesmo tempo. Ficou complicado. Está realizando desde sexta-feira”, afirmou Bruno Lima, analista de renda variável da Exame Research.

Entre junho e julho as ações da companhia subiram 57,41%. Antes da realização de sexta-feira, os papéis da Cogna acumulavam valorização de 43% somente em julho. No ano, as ações da companhia acumulam queda de 34,65%, já considerando a cotação atual.