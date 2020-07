Ação de empresa de Taiwan bate novo recorde e se torna 10ª maior do mundo

A empresa de semicondutores TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co) bateu novo recorde. As ações da companhia – pouco conhecida dos brasileiros – subiram 2,47% na terça-feira, 28, em Taipei, tornando-se assim a 10a maior empresa em valor de mercado (mesmo que momentaneamente), à frente de gigantes como Visa e Johnson&Johnson, de acordo com a Bloomberg. No ano, os papéis acumulam 72,24% de alta.

O impulso para o avanço das ações vem da possibilidade de a concorrente Intel terceirizar a produção dos chips da nova geração (de 7 nanômetros) que estão atrasados, o que beneficiaria a TSMC, dada sua liderança global na fabricação de silício e seu histórico de fabricação de semicondutores para as maiores empresas de tecnologia do mundo. Além disso, a TSMC planeja construir uma fábrica de chips no Arizona, nos Estados Unidos, segundo a CNBC.

A TSMC exerce uma grande influência nos mercados financeiros de Taiwan. Constituindo quase um terço do índice de referência local, o papel levou o Taiex bater o recorde alcançado há três décadas. Sua valorização na bolsa está atraindo fluxos estrangeiros para as ações de Taiwan, aumentando a demanda pela moeda local. Não à toa, o dólar de Taiwan subiu 1% na terça-feira para a maior cotação desde abril de 2018, de acordo com a Bloomberg.

Outras empresas têm se beneficiado do atraso da produção da Intel. Os papéis da Samsung Electronics Co., que está investindo pesadamente em seu próprio negócio de fundição, saltaram 5,8% na terça-feira, maior ganho intra diário em quase dois meses. A rival chinesa Semiconductor Manufacturing International Corp. também subiu 6,6% em Hong Kong.