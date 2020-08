Ação da Apple mais acessível?; megaoperação da PF e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta segunda-feira (31) para começar o dia bem informado:

Megaoperação da PF tem mais de 400 mandados de prisão em 19 estados

Operação da Polícia Federal tem mil policiais nas ruas e mira supostos integrantes do Primeiro Comando da Capital e pessoas ligadas a eles

Ações da Apple e da Tesla ficam mais “acessíveis” a partir de hoje

Empresas realizam um fracionamento das suas ações nesta segunda-feira, diminuindo o preço de entrada para novos investidores

Com prazo no fim, governo entrega Orçamento de 2021 nesta segunda

Com ajuste fiscal e Renda Brasil no radar, Projeto de Lei Orçamentária Anual para o ano que vem é especialmente desafiador para a equipe econômica

No radar: Renner, CVC, PMI e o que mais move o mercado nesta segunda

Lojas Renner e CVC fecham a safra de resultados do segundo trimestre; semana será de agenda econômica cheia, com PMIs e payroll

Risco fiscal afeta preços de ativos em agosto e interrompe recuperação

Ibovespa tem queda de 0,75% no mês, depois de quatro meses de alta; Títulos de longo prazo do Tesouro Direto também têm perdas

Sem controle do desmatamento, Amazônia pode originar novas pandemias

Até hoje a ciência ainda não entendeu como a floresta com maior diversidade do mundo ainda não foi palco de nenhuma doença com potencial pandêmico

Governo e empresas debatem sobre as vantagens da economia de baixo carbono

Tecnologias associadas à redução das emissões podem adicionar R$ 2,8 trilhões ao PIB brasileiro e criar 2 milhões de emprego em uma década, diz estudo

Nova rede social profissional quer ser o LinkedIn com formato do TikTok

Peixe 30 está mais para o aplicativo chinês do que para o LinkedIn, apesar de ter como foco a vida profissional dos usuários

Renner divulga balanço e mostra se continua sendo uma estrela da bolsa

A pandemia do novo coronavírus está colocando à prova as qualidades que fizeram da rede de lojas a queridinha dos investidores

Revendedoras de Avon, Natura e Boticário reinventam negócio centenário

Com site próprio, Whatsapp e catálogo digital, consultoras de beleza digitalizam vendas, passam a ter acesso a um público maior e transformam venda direta

“Fila” de IPOs já tem 40 empresas

Lista de empresas que querem abrir capital até outubro inclui a rede de farmácias Nissei e a varejista Le Biscuit

Feirão da Serasa é prorrogado; saiba como limpar o nome com R$ 100

Feirão Limpa Nome permite que os consumidores pague dívidas, como da Vivo e da Casas Bahia, por 100 reais

IR 2020: 4,5 mi recebem a restituição nesta segunda-feira

Para consultar se foi contemplado, o contribuinte deve acessar o site da Receita, o aplicativo ou ligar para o Receitafone

FGTS emergencial de até R$ 1.045 é pago para nascidos em setembro

O valor é disponibilizado para 5 milhões de trabalhadores, um montante de 3,2 bilhões de reais.

Governador não ouviu os conselhos que lhe dei, diz ex-sócio de Witzel

Advogado Fábio Osório lamentou que Witzel não tenha ouvido seus conselhos: livrar-se de colaboradores “de conduta imprópria” e não romper com Bolsonaro

Nova Zelândia flexibiliza confinamento de Auckland e reabre escolas

O confinamento na maior cidade da Nova Zelândia começou em 12 de agosto, depois que quatro casos de covid-19 foram confirmados na cidade

Nesta segunda-feira (31), o Copom vai divulgar o Boletim Focus. O documento apresenta as projeções para os índices de crescimento da economia, de inflação, além de previsão para o valor do dólar e da taxa de juros no Brasil.

Na China, será divulgado o Índice de Atividade Industrial (PMI) referente ao mês de agosto, que libera os dados da produção industrial no período. Esse é um dos principais indicadores da economia das regiões e oferece perspectivas sobre a força do setor manufatureiro, os empregos na área, os salários e a renda dos trabalhadores.

“Fique contente em agir. Deixe a fala para os outros” – Baltasar Gracián.