Abre-fecha na quarentena; Congresso de olho na vacina e tudo para ler hoje

As quentes do dia

Congresso debate vacina CoronaVac, que pode ficar pronta neste ano

Comissão Especial que acompanha as ações de combate à pandemia vai tratar da vacina feita em parceria com o Instituto Butantan

Abre, fecha, abre: BH inova na pandemia — e SP tem bares até 22h

A capital mineira passa a alternar três dias de lojas abertas e quatro dias de lojas fechadas, enquanto São Paulo permite bares até 22h

Drauzio Varella: vacina pode ser útil só em futura epidemia do coronavírus

Para Drauzio Varella, os testes de vacinas que estão acontecendo no Brasil dão uma falsa sensação de segurança e o distanciamento social precisar continuar

Por que renda, patrimônio e grandes fortunas não são o centro da reforma

Pandemia deixou assunto mais quente do que nunca, mas ideias não estão na lista de prioridade da reforma tributária. Entenda o porquê:

Macron visita o Líbano e apuração sobre megaexplosão em Beirute avança

A possibilidade de atentado no porto de Beirute segue sendo investigada inclusive pelos Estados Unidos

A Argentina finalmente negociou a dívida — e isso é crucial para o Brasil

Alberto Fernández conseguiu um acordo com credores e deve fazer o mesmo no FMI. Negociação é o primeiro passo para uma possibilidade de retomada argentina

Burger King está mais tecnológico na pandemia — mas é o suficiente?

Uma das novidades é o delivery por meio de aplicativo próprio, ainda em teste, e a parceria com a ConectCar para pagamento sem contato no drive-thru

75 anos depois, os efeitos de Hiroshima ainda são visíveis

Catarata, leucemia, diversos tipos de câncer, síndrome cerebral, queimaduras. Os efeitos colaterais de um ataque que aconteceu no século passado

Gases tóxicos motivaram operação de guerra no porto de Santos em 2017

Na época, uma operação foi montada em alto mar para exterminar com 115 cilindros de gases tóxicos, inflamáveis e cancerígenos armazenados por duas décadas

Selic a 2% ao ano. Veja quanto rendem R$ 5 mil, R$ 10 mil e R$ 15 mil

Copom reduziu os juros para o menor patamar histórico

Política e mundo

Para evangélicos, punir abuso de poder religioso é “ativismo judicial”

TSE deve retomar o julgamento sobre o abuso de poder religioso na próxima semana. Aliados de Bolsonaro falam em “caça às bruxas” contra o conservadorismo

Em derrota para o governo, STF proíbe cortes no Bolsa Família na pandemia

O plenário confirmou a decisão do ministro Marco Aurélio Mello, que, em março, havia suspendido cortes em programas sociais durante a pandemia

Por unanimidade, STF obriga governo a proteger indígenas contra a covid-19

Ministros aproveitaram o julgamento para fazer críticas à gestão do governo no combate à covid-19

Michelle Obama diz que enfrenta “depressão leve” por quarentena

A ex-primeira-dama dos Estados Unidos definiu “esses altos e baixos emocionais” como algo em que “você não se sente você mesmo”

Facebook remove post de Trump pela 1ª vez por desinformação sobre covid

Em publicação, presidente americano afirmava que as crianças são “quase imunes” à covid-19

Enquanto você desligou…

Accenture está contratando para mais de 500 vagas com home office

A empresa vai contratar profissionais de qualquer lugar do Brasil e oferece kit completo para o home office

Veja as 8 startups selecionadas pelo BTG para o programa do boostLAB

A nova edição do programa, pela primeira vez, selecionou uma empresa internacional e uma startup de educação

Em meio à disputa com EUA, TikTok anuncia novo centro de dados na Europa

O aplicativo de vídeos investirá 510 milhões de dólares no centro de processamento de dados na Irlanda, que deve entrar em operação no início de 2022

Agenda

Nesta quinta-feira (6), no Brasil, será publicado um dos principais indicadores da economia no país, a taxa de desemprego, que mede a porcentagem da força de trabalho total que está desempregada.

Já o Department of Labor publica os pedidos iniciais de seguro-desemprego nos EUA, lembrando que este é considerado o primeiro indicador da saúde do mercado de trabalho por lá e pode trazer indicações sobre a retomada americana e os efeitos da nova onda do coronavírus.

Por fim, fique ligado no discurso de Robert Kaplan, presidente do Fed de Dallas, que pode dar pistas da política monetária dos EUA.

Lives

12h – Healthcare: como o uso da tecnologia transforma o mercado de saúde

Marcus Figueiredo, CEO da Hi Technologies, debate sobre o uso da tecnologia na saúde com Beatriz Correia, jornalista da EXAME.

18h – Carlos Maggioli, CEO da Quasar Asset Management, é o convidado de Odilon Costa, da Exame Research. Assista aqui