A Super Quarta na economia; vacina da Pfizer é segura e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quarta-feira (16) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

No radar: Super Quarta e o que mais move o mercado nesta quarta

Mercado espera manutenção das atuais taxas de juros no Brasil e nos Estados Unidos, mas aguarda estímulos

Pfizer: tudo certo com megateste de vacina da covid-19

Megateste com mais de 12 mil voluntários mostra que potencial vacina da Pfizer apresentou apenas efeitos leves e moderados

Trump diz que vacina contra covid-19 pode estar pronta em um mês

Adversários acusam Trump de pressionar os órgãos de regulação do governo para a aprovação apressada de uma vacina, o que o ajudaria nas eleições

Após 4 meses interino, Pazuello toma posse como ministro da Saúde

Muito alinhado com o presidente, Eduardo Pazuello tem pela frente o desafio de fornecer uma vacina contra a covid-19 para todos os brasileiros

OCDE melhora projeção para PIB do Brasil e vê recessão mundial menor

A OCDE passou a projetar uma queda de 6,5% do PIB do Brasil em 2020

Sony realiza evento do PlayStation 5 nesta quarta-feira

Evento focado no PlayStation 5 pode, finalmente, divulgar os preços do novo videogame

Plástico no oceano quadruplicará até 2020 – e reciclar não é mais solução

“Toda nossa economia global é linear e voltada ao desperdício”, diz líder de iniciativa parceira de 450 instituições como Coca-Cola Company e Unilever

GM perde participação e topo do mercado automotivo tem nova configuração

Enquanto a montadora americana trava disputa com a rival alemã, a Hyundai sobe na briga pelo pódio

Carteira recomendada da Exame Research acumula mais de 50% de alta

Na busca pelas melhores ações, analistas procuram o equilíbrio entre preço e momento; desempenho supera o Ibovespa em quase 20 pontos percentuais

Eles se adiantaram e já oferecem ferramentas semelhantes ao PIX

Nubank, Pic Pay, Mercado Pago, C6 e Guiabolso oferecem soluções parecidas com as do novo meio de pagamento

Política e mundo

Plenário do STF pode mudar decisão sobre depoimento de Bolsonaro

Ministro Celso de Mello vetou que presidente fale por escrito na investigação que apura denúncias de Moro sobre interferência na PF

Bolsonaro e aliados nas eleições: entenda os movimentos em SP e RJ

Bolsonaro dá aval a Russomanno em São Paulo, e apoiadores defendem nome do PSL em vez de Crivella no Rio

Parlamento do Japão elege Yoshihide Suga como novo primeiro-ministro

Horas antes de Suga ser eleito, Shinzo Abe renunciou formalmente ao cargo de premiê, como forma de permitir a realização da eleição

Índia supera 5 milhões de casos de covid-19

O segundo país mais populoso do mundo registrou um milhão de novos casos de covid-19 em apenas 11 dias

Enquanto você desligou…

B2W abre programa de trainee sem teste de inglês e aceita qualquer curso

Os candidatos só precisam ter se formado entre dezembro de 2017 e dezembro de 2020. Qualquer curso será aceito

Condado Parque: Faria Lima ganha espaço de coworking a céu aberto

O ambiente está localizado em um futuro empreendimento da Housi, e mesmo depois da finalização das obras, o espaço de trabalho deve permanecer na calçada

Agenda

Nesta quarta-feira (15), os Estados Unidos divulgam as vendas e os estoques no varejo no mês de agosto e na atualização anual, ou seja, de janeiro até agosto. O índice mede a variação no valor total das vendas no setor, ajustadas pela inflação. É o indicador mais importante dos gastos dos consumidores, o que representa a maior parte da atividade econômica em geral.

Também nos EUA, acontece a declaração do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) do Fed, sendo a principal ferramenta utilizada pelo painel para informar os investidores sobre a política monetária. O documento contém o resultado da votação sobre as taxas de juros, discute as perspectivas econômicas e oferece indicativos sobre o resultado de votos futuros.

No Brasil, ocorre a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom), sobre o futuro da taxa básica de juros no Brasil, a Selic. A taxa já está no seu patamar mais baixo da história (em 2%).

Live

13h30 – Questão Macro

Os economistas Arthur Mota, da Exame Research, e Álvaro Frasson, do BTG Digital, além da jornalista Fabiane Stefano, editora de marcroeconomia da Exame debatem o cenário do Brasil e do mundo neste programa semanal.

Frase do dia

“Se você não traçou um plano para você mesmo, é possível que você caia no plano de outra pessoa. E adivinha o que ele planejou para você? Não muito” – Jim Rohn.