A seca reforma administrativa; começa “Black Friday” e tudo para ler hoje

As quentes do dia

É hoje: começa a temporada de ofertas da “Black Friday brasileira”

Com descontos de até 70% e lojas ainda com horário de funcionamento reduzidos, a Semana Brasil 2020 foca nas vendas online

Governo apresenta hoje proposta enxuta da reforma administrativa

Reforma administrativa estava prevista só para o ano que vem, mas governo resolveu adiantá-la após anunciar prorrogação do auxílio emergencial

Reforma administrativa: entenda o peso dos salários nas contas públicas

Despesa com pessoal cresce nos municípios, ultrapassa 60% da receita na maioria dos estados e é a segunda maior da União: R$ 337,3 bi previstos para 2021

No radar: reforma administrativa e o que mais move o mercado nesta quinta

Mercado aguarda entrega do projeto ao Congresso e dados do seguro desemprego nos EUA; sai também a produção industrial em julho

Orçamento irrealista coloca em xeque teto de gastos, afirmam economistas

Para especialistas, a proposta de gastos cravada no limite do teto aumenta o risco de descumprimento da regra constitucional

B3 revela novo Ibovespa: mais diversificado e mais espaço à tecnologia

B3 se aproxima da marca de 3 milhões de pessoas físicas com índice que incorporou quase 2 dezenas de ações em apenas quatro anos

Auxílio emergencial reduziu pobreza durante pandemia — mas vai custar caro

Cerca de 66 milhões de pessoas, ou 30% da população, receberam R$ 600 por mês de abril a agosto sob o programa social mais ambicioso já realizado no Brasil

Câmara do Rio deve votar hoje abertura de impeachment contra Crivella

Pela proximidade das eleições e da revelação do esquema dos “Guardiões do Crivella” o resultado ainda é uma incógnita

Energias solar e eólica são mais baratas do que se pensava, diz estudo

Governo do Reino Unido revisa os números e conclui que o preço da energia gerada por fontes renováveis é quase 50% menor do que o calculado inicialmente

Mercedes fecha contrato para fornecer mega frota de caminhões para Ambev

Em entrevista exclusiva à EXAME, a montadora garante que este é um momento único para compra de veículos pesados

Veja quais são os SUVs modelo 2021 mais baratos do Brasil

Lista da KBB traz as versões de entrada dos utilitários esportivos atualizados do mercado

Política e mundo

Bolsonaro recomendou a Moro que se demitisse, mostra relatório da PF

Conversas telefônicas indicam que Bolsonaro pressionou o ex-ministro da Justiça após se sentir contrariado com uma declaração de Moro à imprensa

Após saída de Dallagnol, Lava Jato em São Paulo tem sete renúncias

Os procuradores alegaram “incompatibilidades insolúveis” com a atuação da procuradora Dra. Viviane de Oliveira Martinzes

Rio poderá ter aliança DEM-PSDB nas eleições

Próximo passo deve ser o apoio dos tucanos à candidatura de Eduardo Paes. Partidos já definiram que estarão juntos em São Paulo, Salvador e Fortaleza

Forte ciclone extratropical pode trazer ventania e temporais no RS

Ciclone extratropical pode provocar rajadas de vento em torno de 80 km/h a 100 km/h no sul do Rio Grande do Sul

Vacina chinesa contra covid-19 chega ao Peru para testes em voluntários

Teste da vacina será realizado em 6 mil voluntários peruanos, entre 18 e 75 anos que não contraíram o novo coronavírus, a partir da próxima semana

Enquanto você desligou…

Saint-Gobain abre inscrições para programa de trainee com capacitação

Ex-trainee que virou analista sênior na empresa dá dicas para o processo. Recém-formados de qualquer curso de exatas e humanos podem se inscrever

IFA, feira mundial de eletrônicos, começa nesta quinta em Berlim

Evento será o primeiro de grande porte a autorizar visitação presencial, sob forte esquema de segurança na tentativa de evitar surtos da covid-19

Em agosto, startups brasileiras receberam R$ 10 bilhões em aportes

Segundo relatório da Sling Hub, empresas como Nubank, Wildlife e SuperSim receberam em agosto de 2020 quase o total investido em startups em 2019

Agenda

Nesta quinta-feira (3), serão divulgados os dados da produção industrial brasileira no mês de julho. Esse é um dos principais indicadores da economia do país e oferece perspectivas sobre a força do setor manufatureiro, os empregos na área, os salários e a renda dos trabalhadores.

Já o Department of Labor publica os pedidos iniciais de seguro-desemprego nos Estados Unidos, lembrando que este é considerado o primeiro indicador da saúde do mercado de trabalho.

Na Zona do Euro será divulgado o Índice de Atividade Industrial (PMI) referente ao mês de agosto. Esse é um dos principais indicadores da economia das regiões e oferece perspectivas sobre a força do setor manufatureiro, os empregos na área, os salários e a renda dos trabalhadores.

Frase do dia

“Comece de onde você está. Use o que você tiver. Faça o que você puder” — Arthur Ashe.