A recuperação em V da Ambev; 400 imóveis com desconto e tudo para ler hoje

No radar: BCE, PIB dos EUA, balanços gigantes e o que mais move o mercado

Mercado se recupera, após novas medidas de isolamento na Europa derrubarem bolsas do mundo inteiro

Ambev: Vendas de cerveja no Brasil disparam 25% e puxam recuperação em V

Flexibilização do distanciamento social por causa da pandemia e auxílio governamental ajudaram a impulsionar vendas

Site faz venda direta de 400 imóveis com até 70% de desconto

Imóveis pertenciam a Caixa, já passaram por dois leilões e podem agora ser adquiridos online

23 BDRs são negociados com preços mais acessíveis na B3 a partir de hoje

Após desdobramento, ativos como Bank of America, Citigroup e Uber, que eram cotados em três dígitos, podem ser encontrados a menos de 55 reais

Após trimestre conturbado, big techs apresentam resultados nesta quinta

Apple, Amazon, Google e Facebook foram alvo de investigação nos Estados Unidos por práticas anticompetitivas

Banco Central já vendeu US$ 23,4 bilhões para deter dólar

Desde que a pandemia se intensificou, o BC vem promovendo operações de venda de dólares no mercado financeiro para conter o avanço da moeda americana

Juro a 2% é insustentável, diz ex-presidente do BNDES

Para Luiz Carlos Mendonça de Barros, o Banco Central caiu em uma armadilha ao apostar em uma recuperação lenta da economia e em uma inflação baixa

Comissão Europeia e ONU buscam novas maneiras de enfrentar a pandemia

Líderes se reúnem para debater sobre os próximos passos no combate à doença, novas tecnologias e boas práticas. Meio ambiente também é preocupação

Sity, o “Uber brasileiro”, vai cobrar R$ 6 por corridas de até 10 km

A estratégia de preço da companhia tem como objetivo atrair mais passageiros: a meta é passar de 100.000 usuários para 2 milhões até o final do ano

Rompidos desde 2018, Lula e Ciro Gomes se reúnem em São Paulo

Gesto é sinal de reaproximação entre partidos de esquerda mirando a sucessão de Bolsonaro em 2022

Entenda quais são os próximos passos no processo de impeachment de Witzel

Se denúncia for aceita, processo de impeachment de Witzel deverá ser concluído em janeiro de 2021

Na reta final da campanha, Trump e Biden visitam a Flórida

A cinco dias das eleições, Trump e Biden vão visitar a Flórida, estado que normalmente dá mais votos para o presidente eleito

Homem mata 3 pessoas em Nice, na França; prefeito suspeita de terrorismo

Um homem armado com faca matou três pessoas nesta madrugada em Nice

Furacão Zeta ganha força ao se aproximar dos Estados Unidos

O furacão Zeta atingiu na quarta-feira o sul dos Estados Unidos com ventos perigosos, grandes ondas e fortes chuvas

Índia supera 8 milhões de casos de coronavírus

A Índia é o segundo país mais afetado pela pandemia; governo já se prepara para uma nova onda epidêmica

Avião é mais seguro que ir às compras em tempos de covid-19, diz Harvard

Outros dois pontos que aumentam a segurança em viagens aéreas são a desinfecção e o monitoramento dos passageiros

Após reestruturação global, Nissan se prepara para nova fase no Brasil

A expectativa é que os frutos das negociações com a Renault comecem a aparecer no final do primeiro trimestre de 2021

Odebrecht versão 2021: sócio na construtora e novo CEO para grupo

Contatos em busca de sócio para OEC já começaram, mas devem se acelerar em 2021 com auxílio de assessor financeiro

Linx vai anunciar aumento de oferta da Stone e ajustes no negócio

Negociação para ajustes foi conduzida por membros independentes do conselho da Linx

Nesta quinta-feira (29), é divulgado no Brasil o Caged do mês de setembro. O índice mede a criação das vagas de empregos no país e é um bom indicador da economia nacional. Também será divulgado o IGP-M referente ao mês de outubro, popularmente conhecido como “inflação do aluguel”.

Já nos EUA, será divulgado o Produto Interno Bruto (PIB) do terceiro trimestre. O índice é a medida mais ampla da atividade econômica e é um indicador chave para a saúde da economia.

“Marketing não é sobre a sua empresa ganhar prêmios, é sobre sua empresa ganhar negócios” — David Meerman Scott.