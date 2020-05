A polêmica reunião; a 2ª onda de covid-19 no mundo? e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quarta-feira (13) para começar o dia bem informado:

A polêmica reunião e a segunda onda no mundo: a bolsa hoje

“Incertezas políticas nesse momento tão complicado levam os investidores a buscarem proteção”, diz analista

Teich promete, enfim, divulgar diretriz de distanciamento social

Documento deve detalhar critérios para a adoção de isolamento e de lockdown no país em meio à pandemia do coronavírus

Hora dos testes: Ibope vai a campo para mapear avanço do coronavírus

Empresa de pesquisa de mercado foi contratada pelo Ministério da Saúde para realizar 100.000 testes de covid-19

O pior está por vir: com carros parados, Movida divulga bons resultados

As dificuldades para as locadoras devem aparecer somente no segundo trimestre, quando a redução de 80% na demanda deve chegar aos balanços

Brasil e emergentes podem enfrentar problema novo: armadilha de liquidez

O economista e Prêmio Nobel Paul Krugman diz que o problema agora se espalhou para alguns mercados

MRV estimula comércio entre moradores com plataforma digital

Para ajudar durante a pandemia de coronavírus, empresa promove negócios entre clientes de seus empreendimentos imobiliários na plataforma Mão na Roda

Pandemia de coronavírus reduz doações de órgãos

Países como França e Estados Unidos registraram uma redução das doações de órgãos no país desde março

Viagem de secretário americano a Israel na pandemia causa surpresa

Secretário de Estado, Mike Pompeo, se encontra nesta quarta com Benjamin Netanyahu e Benny Gantz em uma rara missão diplomática durante a pandemia

Chile pede ao FMI linha de crédito de US$ 23,8 bilhões

Governo do Chile enfrenta uma onda de protestos desde outubro do ano passado e estima uma contração de até 2,5% do PIB de 2020 devido ao coronavírus

Produção industrial da UE sofre queda histórica de 11,3% em março

Com a crise provocada pelo coronavírus, a indústria da União Europeia reduziu a produção em 12,9% em março na comparação anual

PIB do Reino Unido sofre contração recorde de 5,8% em março

O PIB britânico contraiu 2,0% no primeiro trimestre e registrou o maior recuo desde o ápice da crise financeira no final de 2008

STF dá 48h para partes se manifestarem sobre sigilo do vídeo com ministros

Vídeo da reunião de Bolsonaro com ministros faz parte do inquérito que apura as acusações de Moro sobre a interferência de Bolsonaro na PF

AGU diz que entregou ao STF testes de Bolsonaro com resultado negativo

O resultado dos exames para covid-19 do presidente Bolsonaro foram encaminhados ao ministro Ricardo Lewandowski

Ministro diz que Bolsonaro “se queixava” de inquérito da PF sobre porteiro

Em depoimento no caso Marielle, porteiro do condomínio onde mora o presidente afirmou que acusado teria informado que iria à casa de Bolsonaro

Defesa de Moro quer tornar público vídeo de reunião com Bolsonaro

Advogados do ex-ministro afirmaram que o conteúdo não contém nenhum risco à segurança nacional e que confirma o depoimento de Moro

Até onde vai a autonomia dos estados em meio à crise do coronavírus

Decreto de Bolsonaro que define academias, barbearias e salões de beleza como atividades essenciais é ignorado por governadores com base em decisão do STF

Defesa informa que 73,2 mil militares receberam os R$ 600 indevidamente

Quem não devolver os recursos destinados ao auxílio emergencial será inscrito na Dívida Ativa da União e cobrado compulsoriamente

Aprovação de Trump despenca com escalada de mortos por coronavírus

Pesquisa aponta que 46% dos eleitores registrados apoiariam Biden nas eleições americanas, enquanto 38% votariam em Trump

Dataprev finaliza análise de 14 mi de pedidos dos R$ 600 até esta quarta

Resultados serão transmitidos à Caixa no mesmo dia para que o pagamento dos benefícios aprovados seja processado

Estudo mostra que coronavírus ainda não está controlado no Brasil

A pesquisa mostra que o Brasil ainda tem taxa de transmissão maior do que um, ou seja, cada pessoa infectada pelo vírus da covid-19 ainda infecta outra

Nesta quarta-feira (13), no Brasil, serão divulgadas as vendas no varejo no mês de março e na atualização anual. O índice mede a variação no valor total das vendas no setor, ajustadas pela inflação. É o indicador mais importante dos gastos dos consumidores, o que representa a maior parte da atividade econômica em geral.

O Energy Information Administration atualiza os estoques de petróleo bruto e em cushing dos EUA. Por lá também será divulgado o Índice de Preços ao Produtor (IPP), que é um indicador de inflação e a variação nos preços médios recebidos pelos produtores nacionais de bens e serviços.

Por fim, a Zona do Euro divulga a produção industrial do mês de março. Esse é um dos principais indicadores da economia do país e oferece perspectivas sobre a força do setor manufatureiro, os empregos na área, os salários e a renda dos trabalhadores. Por fim, os norte-americanos também divulgam as ofertas de emprego.

