A poderosa Dafiti, o veto dos salários: o que você precisa saber hoje

MERCADOS

Ibovespa recupera 100 mil pontos

A bolsa brasileira fechou em alta nesta quinta-feira com a expectativa de que a Câmara dos Deputados mantenha o veto presidencial que impede o reajuste salarial de servidores. No início do pregão, o Ibovespa, principal índice da B3, caiu para baixo de 100.000 pontos, refletindo a queda do veto no Senado. O índice só foi entrar no campo positivo, após o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmar ser “muito importante” a manutenção do veto. O Ibovespa subiu 0,61% e encerrou em 101.467,87 pontos. O dólar subiu 0,4% e encerrou sendo vendido por 5,554 reais. Na máxima do dia, a moeda chegou a ser vendida por 5,66 reais. Com variação semelhante, o dólar turismo encerrou cotado a 5,86 reais.

Cofundador do Facebook faz 1º investimento na América Latina

O bilionário Eduardo Saverin, um dos cofundadores do Facebook ao lado de Mark Zuckerberg, está cada vez mais próximo do mercado de startups do Brasil. Nesta quinta-feira o empresário anunciou seu primeiro investimento em uma empresa de tecnologia da América Latina, a Yalochat, fundada no México e com escritórios em diversos países, incluindo o Brasil. A startup acaba de levantar um investimento de 15 milhões de dólares (aproximadamente 83 milhões de reais) em uma rodada de série B liderada pelo fundo de Eduardo Saverin, o B Capital Group. O investimento conta ainda com a participação do fundo de capital de risco americano Sierra Ventures, que já era investidor da Yalochat. Em entrevista exclusiva à EXAME, Eduardo Saverin disse estar animado em investir pela primeira vez em uma empresa que tem ligação ao país onde ele nasceu e afirma que espera poder encontrar outras empresas na região para investir num futuro próximo.

Dafiti surfa na pandemia

A Dafiti, com operações no Brasil, Argentina, Chile e Colômbia, viu suas vendas crescerem 27% no segundo trimestre do ano. O volume total de vendas chegou a 867 milhões de reais no trimestre. O número de clientes também aumentou 24,2%, para 6,7 milhões em toda a região. A empresa não divulgou o resultado líquido, o lucro ou o prejuízo do período. Com atuação puramente digital, a varejista de moda não sofreu tanto com o fechamento das lojas por causa da pandemia do novo coronavírus, o que deu a ela uma vantagem nesse trimestre em relação às grandes varejistas de moda. A C&A chegou a 294,5 milhões de reais em receita líquida no segundo trimestre — 189,2 milhões de reais apenas das operações online — queda de 76,6% em relação ao ano passado. A Renner atingiu 1,5 bilhão de reais em receita líquida no primeiro trimestre do ano. A empresa irá divulgar os resultados do segundo trimestre no dia 31 de agosto.

Alibaba ainda mais gigante

O gigante chinês do comércio eletrônico Alibaba anunciou nesta quinta-feira um aumento de 34% nas vendas no primeiro trimestre de seu ano fiscal escalonado, resultado da explosão nas compras pela internet, apesar do impacto econômico do coronavírus. O faturamento do grupo atingiu 21,8 bilhões de dólares (153,8 bilhões de iuanes) no segundo trimestre. “A principal atividade comercial na China (14 bilhões de dólares) voltou totalmente aos níveis pré-epidêmicos em todas as áreas”, afirmou o Alibaba em um comunicado.

BRASIL

Bolsonaro: impossível governar com veto do Senado

O presidente Jair Bolsonaro afirmou ser “impossível” governar o País se a Câmara mantiver a decisão do Senado que permite o reajuste de salários de servidores durante a pandemia do novo coronavírus. O Ministério da Economia calcula que, se confirmada pelos deputados federais, a derrubada do veto presidencial ao reajuste compromete uma economia fiscal entre 121 bilhões e 132 bilhões de reais. “Ontem, o Senado derrubou um veto que vai dar prejuízo de R$ 120 bilhões para o Brasil. Eu não posso governar um país se esse veto (não) for mantido na Câmara… É impossível governar o Brasil, impossível. É responsabilidade de todo mundo ajudar o Brasil a sair do buraco”, disse Bolsonaro a apoiadores, pela manhã, na saída do Palácio da Alvorada.

STF proíbe relatórios do Ministério da Justiça

Relatora de ação que contesta a elaboração de um dossiê sobre servidores públicos opositores ao governo Bolsonaro, a ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou para suspender todo e qualquer ato do Ministério da Justiça de produção ou compartilhamento de informações sobre cidadãos “antifascistas“. O procurador-geral da República, Augusto Aras, por outro lado, defendeu o direito do Executivo de colher informações e disse que “relatório de inteligência não se confunde com investigação criminal”. Pelo entendimento de Cármen, a pasta comandada pelo ministro André Mendonça fica proibida de levantar dados sobre a vida pessoal, escolhas pessoais ou políticas e práticas cívicas exercidas por opositores ao governo. No final desta quinta-feira, o STF seguiu Carmen Lúcia e formou maioria para proibir os relatórios.

PT sem candidato em 2022?

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva admitiu nesta quinta-feira, 20, que o PT pode não lançar candidato à Presidência em 2022 desde que outro partido de oposição apresente um nome com melhor desempenho nas pesquisas de opinião. A declaração de Lula foi recebida positivamente, mas com cautela por líderes de outras siglas da esquerda. Já no próprio PT a possibilidade de o partido não ter candidato a presidente pela primeira vez desde a redemocratização é vista como improvável. “Acho plenamente possível ter uma eleição em que o PT não tenha candidato a presidente”, disse.

MUNDO

Mentor de Trump é preso

Procuradores dos Estados Unidos decretaram a prisão do ex-conselheiro do presidente Donald Trump, Steve Bannon. O assessor foi preso na manhã desta quinta-feira. Bannon e outras três pessoas são acusadas de fraude nas doações de uma campanha de arrecadação de fundos online. A campanha era destinada a levantar fundos para a construção de um muro entre o México e os Estados Unidos, uma das principais demandas de parte dos eleitores de Trump nos Estados Unidos. Ao todo, as fraudes teriam chegado a 25 milhões de dólares. Só Bannon teria recebido mais de 1 milhão de dólares. “Eu me sinto muito mal, muito triste”, afirmou Trump ao ser questionado sobre a detenção em breve entrevista na Casa Branca

China e EUA concordam em negociar comércio

A China e os Estados Unidos concordaram em realizar negociações comerciais “nos próximos dias” para avaliar o progresso da Fase 1 de seu acordo seis meses após ele entrar em vigor em fevereiro, disse o Ministério do Comércio chinês nesta quinta-feira. O porta-voz do ministério, Gao Feng, fez a declaração em uma entrevista semanal realizada online, mas não deu detalhes. Elas foram feitas após o chefe de gabinete da Casa Branca, Mark Meadows, afirmar que nenhuma discussão de alto nível estava marcada, embora ambos os lados estejam em contato sobre a implementação da Fase 1 do acordo comercial.

Casos de covid voltam crescer na Alemanha

A Alemanha registrou nas últimas 24 horas 1.707 novos infectados por coronavírus, o número mais elevado desde abril, de acordo com dados oficiais divulgados nesta quinta-feira. Os dados do instituto epidemiológico RKI, que registra 228.621 casos desde o início da pandemia, confirmam a aceleração dos contágios no país nas últimas semanas. Até o momento, o número de casos adicionais era comparável aos registrados em maio, quando a epidemia começou a retroceder em território alemão. Com 1.707 novos casos, a Alemanha retorna aos níveis do fim de abril, quando estava no pico da pandemia. O recorde de casos diários foi de 6.000 no início de abril.