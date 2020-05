A decisão de Celso de Mello; tensão em Hong Kong e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta sexta-feira (22) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Acaba o prazo para Celso de Mello decidir sobre vídeo da reunião

Divulgação pode ser parcial ou integral e alimenta a crise política em meio à pandemia do coronavírus

Tensão em Hong Kong mostra que “índice do medo” segue vivo nas bolsas

Pressão de Pequim sobre o território, assim como guerra comercial e segunda onda do coronavírus seguem como foco de instabilidade nas bolsas

Argentina corre para não decretar nono default com credores

A economia da Argentina está em recessão desde 2018 e a crise do novo coronavírus deve agravar a situação

Feriado em São Paulo na segunda? Alesp aprova, mas falta sanção de Doria

Emendas serão votadas nesta sexta-feira (22) na Alesp antes de projeto ir para sanção do governador João Doria

Rio deve ter 40 mil casos de covid-19 em até duas semanas, diz prefeitura

Rio registra 18 mil casos de coronavírus, enquanto Crivella fala em estudar reabertura, após reunião com Bolsonaro em Brasília

Empresas tentam repassar custos de demissão a estados

Empresas estão alegando que foram obrigadas a fechar por um ato da autoridade regional para repassar o pagamento a governadores e prefeitos

Em duas semanas, novos casos de coronavírus mais que dobram na Argentina

Cerca de 90% dos casos de coronavírus estão concentrados na cidade de Buenos Aires e na sua periferia

Maior celebração do islamismo terá toque de recolher este ano

Países muçulmanos devem aumentar as medidas de controle do coronavírus no feriado Eid-al-Fatr

Caixa paga 1ª parcela do auxílio emergencial para nascidos em abril

No total, serão disponibilizados mais R$ 5,3 bilhões nas contas indicadas no momento da inscrição para 8,3 milhões de brasileiros

Caixa paga segunda parcela dos R$ 600 para nascidos em maio e junho

O crédito estará disponível apenas para compras com o cartão de débito virtual e o pagamento de boletos

Política e mundo

Bolsonaro diz que Brasil está na iminência de reabrir comércio

País tem mais de 290.000 casos de contaminação por coronavírus e quase 19 mil mortes pela covid-10; Brasil já é o terceiro país com mais casos

Congresso aprova reforço de R$ 343,6 bilhões no Orçamento Federal

Projeto permite que o governo emita dívidas de títulos públicos para pagar essas despesas, consideradas correntes



Segunda onda? Trump diz que não vai fechar EUA de novo

“Nós vamos apagar o incêndio, mas não fecharemos o país”, disse ele em um passeio pela fábrica da Ford em Michigan, segundo a CNBC

China deve impor nova lei de segurança à Hong Kong; Trump faz alerta

A nova legislação de segurança da China pode levar a novos protestos em Hong Kong, que conta com o apoio dos Estados Unidos

Enquanto você desligou…

Covid-19: Brasil tem recorde de 1.188 mortes em 24h e total vai a 20 mil

O país passou as 300 mil pessoas infectadas pelo coronavírus, segundo dados do Ministério da Saúde



Pedidos de seguro-desemprego sobem 76% na primeira quinzena de maio

No acumulado de janeiro até a primeira quinzena de 2020 foram 2,8 milhões de pedidos, alta de quase 10% sobre mesmo período de 2019

Fiat diz que vendas no Brasil já caíram mais de 70% em maio

O resultado está alinhado com as vendas de automóveis no país em abril, que caíram 76% em relação a um ano atrás

Em meio à pandemia, Renner vê lucro cair mais de 90% no 1º trimestre

A companhia, que está com apenas 18,3% de suas 597 lojas funcionando, teve lucro líquido de 10,4 milhões de reais de janeiro a março

Startup do Einstein desenvolve novo teste de coronavírus, inédito no mundo

Varstation, startup de bioinformática incubada no hospital, criou teste de covid-19 que pode processar 16 vezes mais amostras do que método usado hoje

Agenda

Nesta sexta-feira, 22, nos Estados Unidos, a Baker Hughes atualiza o número de plataformas de petróleo em funcionamento nos EUA. E o CFTC (Comomodity Futures Trading Commission) apresenta seu relatório semanal (COT) com uma análise das posições líquidas de especuladores nos mercados futuros no Brasil, nos EUA e na Zona do Euro. Os índices são bons indicadores do sentimento do mercado.

