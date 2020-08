A debandada na Economia; vacina da Rússia no Paraná? e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quarta-feira (12) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Debandada e duelo por teto de gastos são teste para investidores

Saídas de Salim Mattar e Paulo Uebel escancaram dificuldade da equipe de Paulo Guedes de levar reformas econômicas adiante

Não há vontade política para privatizar, diz Mattar após deixar governo

Ex-secretário de Guedes diz não estar frustrado e critica Congresso por demora em aprovar venda da Eletrobras

Prestes a ser lançado, Pró-Brasil escancara racha no governo federal

O pacote que aposta em investimento público motivou desavenças entre Guedes e seus colegas Rogério Marinho e Braga Netto

Paraná encontra Rússia para definir acordo de vacina da covid-19

Acordo envolve transferência de tecnologia para que instituto paranaense fabrique o produto

Brasil terá 15 milhões de vacinas da covid-19 até fim do ano, diz Butantan

Chegada da vacina contra o coronavírus ao Brasil vai depender de aprovação na fase 3 dos testes, mas produção já começou na China

Reino Unido entra em recessão após queda de 20,4% do PIB no 2º trimestre

A economia britânica vive a pior recessão desde o início dos cálculos oficiais trimestrais em 1955

Temer e comitiva solidária brasileira embarcam para o Líbano

Ex-presidente lidera comitiva de parlamentares, diplomatas e empresários para levar doações para o país atingido por forte explosão na semana passada

Startup de games Wildlife passa a valer US$ 3 bilhões após novo aporte

Nove meses após sua primeira rodada, empresa conquistou aporte de US$ 100 milhões liderado por fundo criado pelo cofundador da Microsoft

Venda de iPhones pode cair em até 30% por proibições de Trump

A queda pode ser sanada caso a proibição do WeChat fique restrita somente à loja dos EUA, segundo analista

Política e mundo

Barroso diz a empresários que o Brasil perde de goleada na Amazônia

Empresários falaram dos prejuízos à imagem do Brasil e aos negócios por conta do avanço do desmatamento na Amazônia

Vice de Biden é crítica de Bolsonaro e se opõe a acordo entre Brasil e EUA

Em mensagem de agosto de 2019, Kamala Harris afirmava que Bolsonaro “precisa responder por esta devastação”, referindo-se a queimadas na Amazônia

Uma semana após explosão, manifestantes exigem reformas no Líbano

Libaneses exigem que os responsáveis pela explosão no porto de Beirute sejam responsabilizados pela tragédia

Enquanto você desligou…

Diretor do LinkedIn dá dicas para conseguir emprego usando a rede

Confira as dicas de Milton Beck, diretor regional do LinkedIn para a América Latina, para tirar total proveito da rede

MRV pode bater recorde de vendas enquanto mercado corre para IPOs

Após bons números no primeiro trimestre, construtora deve apresentar recorde de vendas, enquanto tenta superar a crise e o aumento da concorrência

Regra de BDR: além de ações gringas, investidor poderá comprar dívida

CVM permite que B3 crie BDR de títulos internacionais de dívida emitidos por empresas estrangeiras e brasileiras

Agenda

Nesta quarta-feira (12), no Brasil, serão divulgadas as vendas no varejo no mês de junho e na atualização anual, ou seja, de janeiro até junho. O índice mede a variação no valor total das vendas no setor, ajustadas pela inflação. É o indicador mais importante dos gastos dos consumidores, o que representa a maior parte da atividade econômica em geral.

Nos Estados Unidos, ocorre a divulgação do Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a evolução dos preços de bens e serviços, excluindo alimentos e energia. Já a atualização dos estoques de petróleo bruto e em cushing também será divulgada pelo Energy Information Administration.

Frase do dia

