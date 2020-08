A 1ª vacina da covid-19; economia surpreende em julho e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta terça-feira (11) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Rússia registra primeira vacina do mundo contra covid-19

Se a vacina der certo, como foi o anúncio feito por Putin, a Rússia ganhará a nova guerra fria em busca de uma proteção contra o novo coronavírus

As vacinas na frente da Rússia na corrida contra a covid-19

A vacina feita na Rússia foi registrada nesta terça-feira, 11, embora ainda não tenha começado a fase final de testes. Veja as vacinas que já chegaram lá

Câmara deve votar socorro de R$ 4 bilhões a empresas de transporte

Companhias afetadas pela pandemia do coronavírus terão que se comprometer com manutenção de empregos e em não aumentar tarifas

Congresso discute mudança na lei de recuperação judicial, usada como nunca

Um total de 2.000 a 3.500 empresas brasileiras devem pedir salvaguarda à Justiça contra cobranças de credores por causa de dívidas em atraso

3 gráficos mostram recuperação mais rápida do que o esperado em julho

Terceiro trimestre começa com dados antecedentes melhores sobre confiança, indústria e varejo — desafio é que onda positiva se mantenha no pós-pandemia

Mais de um terço dos servidores deve se aposentar até 2034, diz estudo

Documento do Instituto Millenium vê oportunidade para aprovar reforma administrativa. Gasto com pessoal como proporção do PIB é próximo do da Noruega

Raia Drogasil ganhou com a pandemia, mas a concorrência ganhou mais?

Rede de farmácias ampliou vendas online e manteve plano de abertura de lojas físicas num cenário de avanço das empresas regionais na bolsa

Lucro líquido do BTG avança para R$ 977 milhões no segundo trimestre

A receita alcançou R$ 2,48 bilhões, ficando acima do total de abril a junho do ano passado (de R$ 2,18 bilhões) e do primeiro trimestre (de R$ 1,51 bilhão)

Xiaomi completa 10 anos com ascensão meteórica em smartphones

Conhecida como “Apple chinesa”, a empresa foi do zero à quarta posição global de vendas de celulares

Política e mundo

Queiroz pede habeas corpus ao Supremo; Gilmar vai decidir

Pedido foi direcionado a Gilmar, que no ano passado paralisou as investigações sobre “rachadinha” ao atender um pedido da defesa de Flávio Bolsonaro

Mike Pompeo visita Europa em ofensiva diplomática contra Rússia e China

Agenda do secretário de Estado americano inclui redistribuição de tropas em território europeu e guerra comercial contra Pequim

Enquanto você desligou…

Sem teste de inglês, Ambev abre vagas de trainee com salário de R$ 7 mil

O processo será online e o único requisito para as vagas é a formação em qualquer curso entre dezembro de 2018 e dezembro de 2020

Uber lança plano de assinatura e dá descontos em corridas e entregas

Novidade pode ser testada de graça no primeiro mês e dá benefícios na Uber, UberEats e Cornershop

Como a pandemia mudou a estratégia da rede de hamburguerias Johnny Rockets

Para a retomada, Johnny Rockets aposta em cozinhas invisíveis para delivery e para refeições para viagem; cardápio também ficou mais enxuta

Agenda

Nesta terça-feira (11), o Banco Central vai divulgar a ata da reunião do Copom, aquela que teve como resultado a queda da taxa básica de juros, a Selic, para 2%, a menor da história. No documento estarão registrados todos os detalhes da reunião.

Já nos Estados Unidos, será divulgado o Índice de Preços ao Produtor (IPP), que é um indicador de inflação e a variação nos preços médios recebidos pelos produtores nacionais de bens e serviços.

Live

Frase do dia

