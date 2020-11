7ª alta do Ibovespa?; vacina russa 92% eficaz e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quarta-feira (11) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

No radar: rali da vacina, vendas no varejo e o que mais move o mercado

Após migração para setores que sofreram mais com a pandemia, investidores buscam oportunidades em ações que caíram nos últimos dias

Dia do Solteiro, Black Friday e Cyber Monday: super novembro do e-commerce

O novembro para o e-commerce tem tudo para ser super; resta esperar para ver

Dois dias após Pfizer, Rússia diz que vacina contra covid é 92% eficaz

A análise foi feita a partir de 20 participantes do estudo que tomaram a vacina russa Sputnik V e placebo

Lewandowski envia à PGR notícia-crime contra Bolsonaro por caso Flávio

O motivo é suposta mobilização de órgãos como Abin e a Receita pelo presidente para encontrar prova que anulasse o “caso Queiroz”

Dados da CNI mostram como a pequena indústria reage à crise no Brasil

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) irá divulgar às 10h o Panorama da Pequena Indústria do terceiro trimestre de 2020

Credit Suisse vê 2021 “tenso” após segunda onda de Covid

Mesmo com o resultado positivo do banco suíço e de rivais com o trabalho remoto, o setor deve se preparar para um 2021 “tenso”, disse Gottstein

BB anuncia crédito de mais R$ 1 bilhão para equipamentos agropecuários

O valor se soma ao montante de R$ 9,1 bilhões já disponibilizados pela instituição para a safra 2020/21. A cifra é 27% maior do que a da safra anterior

STF deve concluir julgamento sobre incidência de ICMS em softwares

A maioria dos ministros já decidiu que bitributação de ICMS e ISS é inconstitucional. Falta o voto do presidente, Luiz Fux

Retorno de 22%? Para maior fundo hedge do mundo, segredo é a China

Bridgewater Associates, do bilionário investidor Ray Dalio, multiplica patrimônio com seu fundo aberto na segunda maior economia do mundo

Mulheres deveriam assumir mais riscos ao investir, diz especialista global

Conservadorismo excessivo na gestão de carteira afeta evolução do patrimônio de mulheres investidoras, diz chefe global de pesquisas do Credit Suisse

MRV, Tecnisa, Rossi e Lopes: balanços mostram otimismo do setor de imóveis

Juros baixos e pandemia levam a aumento da demanda e expectativa de lançamentos

Com crédito e digitalização, empresas transformam o corretor de imóveis

Empresas oferecem sua tecnologia para imobiliárias e incorporadoras e ajuda corretores a encontrarem o cliente ideal para seus imóveis

Conheça Gilliard Lopes, o desenvolvedor brasileiro por trás do game FIFA

Gilliard Lopes, nascido em Niterói, fala a EXAME sobre a carreira no mercado de games e a sua experiência com o game FIFA na Electronic Arts

Reino Unido busca banir produtos ligados ao desmatamento ilegal

Projeto de lei torna ilegal a venda de carne bovina, soja e outras commodities importantes originadas em terras protegidas pela legislação local

Política e mundo

Após Bolsonaro falar em pólvora, embaixador americano exalta força militar

Vídeo publicado pelo embaixador mostra fuzileiros navais americanos na frente do Cristo Redentor e marchando na Esplanada dos Ministérios

Na “estreia” no STF, Kassio Marques contraria Lava Jato

Com o voto de Marques, a Segunda Turma do Supremo confirmou a soltura de um promotor denunciado por corrupção em um desdobramento da Lava Jato no Rio

Ministro Alexandre de Moraes é diagnosticado com covid-19

Ministro deve manter atividades profissionais em casa; cuidados médicos ficam a cargo de David Uip

Estados Unidos registram 200 mil casos de covid-19 em 24 horas

A covid-19 segue avançando nos Estados Unidos, país que na terça-feira registrou 1.535 mortes em 24 horas

“Já começamos a transição. Nada vai interromper o processo”, diz Biden

Questionado se tinha algo a dizer a Trump, o democrata Joe Biden afirmou, sorrindo: “Estou ansioso para a nossa conversa”

Twitter de Trump perderá proteção a perfis de autoridades em janeiro

Com isso, algumas de suas publicações perderão a prerrogativa de não serem excluídas por serem interesse público.

Enquanto você desligou…

Estamos ficando menos inteligentes por causa da internet? Talvez

Os extremos são perigosos. É preciso haver um balanço entre vida real e online. Entenda o que a ciência fala sobre o tema

Celulares Android mais antigos vão perder acesso a milhares de sites

Os demais dispositivos Android, com versões mais atualizadas, não serão afetados pelo problema. Mas vale ficar de olho

“Home-office 100% é um absurdo”, diz Caito Maia, da Chilli Beans

Em entrevista à Exame, empresário fala sobre impactos da pandemia nos negócios e a 5ª temporada do Shark Tank Brasil, que estreia dia 20 deste mês

Agibank abre vagas exclusivas para profissionais com mais de 50 anos

Inicialmente, serão cinco vagas de atendimento abertas nos estados de São Paulo, Pernambuco e Paraná

Agenda

Nesta quarta-feira (11), no Brasil, serão divulgadas as vendas no varejo no mês de setembro e na atualização anual, ou seja, de janeiro até setembro. O índice mede a variação no valor total das vendas no setor, ajustadas pela inflação. É o indicador mais importante dos gastos dos consumidores, o que representa a maior parte da atividade econômica em geral.

Já a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, fará um pronunciamento. Como chefe da entidade, responsável por definir as taxas de juros, ela tem grande influência sobre o valor do euro. Os investidores acompanham seus pronunciamentos de perto, pois costumam fornecer indicações sobre futuras mudanças na política monetária e nas taxas de juros.

Frase do dia

“Pessoas não compram o que você faz. Elas compram o porquê você faz” — Simon Sinek.

_____________________________________________________________________________________

Exame Flash

Ouça um rápido resumo das principais notícias e destaques do Brasil e do mundo em uma curadoria especial do time da Exame.