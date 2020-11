3R Petroleum estreia em alta; Taesa e Enauta disparam

Com o fim do efeito vacina no mercado, nesta quinta-feira, 12, investidores voltam a repercutir o aumento dos casos de coronavírus na Europa e nos Estados Unidos, onde o número de novas infecções está em patamares recordes. No mercado, as principais altas e quedas estão intimamente relacionadas aos resultados do terceiro trimestre.

Taesa

Maior alta do Ibvoespa, as ações da Taesa (TAEE11) avançam mais de 5%, após a companhia ter aumentado seu lucro em 77% para 631,9 milhões de reais. O resultado também ficou muito superior à expectativa de lucro de 187,5 milhões de reais. “A empresa também anunciou bons pagamentos de dividendos. Isso acaba atraindo investidores que gostam de empresas que pagam bons proventos”, diz Henrique Esteter, analista da Guide Investimentos.

Enauta

Com valorização superior a 7%, os papéis da Enauta (ENAT) lideram as altas do Índice Small Caps, com os investidores repercutindo seu resultado do terceiro trimestre. No período, a companhia teve lucro de 39,4 milhões de reais.

3R Petroleum

Em seu primeiro dia de negociação na B3, as ações da 3R Petroleum (RRRP3) chegaram a atingir mais de 5% de alta. Na oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), o papel saiu por 21 reais, abaixo da faixa indicativa entre 24,50 reais e 31,50 reais.

B2W

Após cair mais de 8% no início da semana, as ações da B2W (BTOW3), braço digital das Lojas Americanas, seguem em movimento de recuperação, subindo 4,38%. Os papéis das Lojas Americanas (LAME4) avançam 3,44%.

Via Varejo

Os papéis da via Varejo oscilam próximos da estabilidade, mesmo após o lucro de 590 milhões de reais registrado no terceiro trimestre ter superado as estimativas do mercado, que espera algo por volta de 70 milhões de reais. No trimestre, a receita bruta com as vendas online cresceu 278% na comparação anual. Segundo Via Varejo, o resultado foi “fruto das melhorias nos prazos de entrega, dos avanços na plataforma tecnológica e das ofertas de produtos, mas principalmente pela robusta base de clientes e ganho de marketshare”.

Rumo

Na ponta negativa do Ibovespa, as ações da Rumo caem cerca de 3%, após seu resultado ter frustrado as expectativas de investidores. Cerca de 100 milhões de reais abaixo do esperado, o lucro da companhia ficou em 171 milhões de reais no terceiro trimestre.

Eletrobras

Também com resultados piores do que o esperado, as ações da Eletrobras (ELET3 e ELET6) caem 3,79% e 2,19%, respectivamente. Com queda de 88% em relação ao mesmo período do ano passado, o lucro da companhia ficou em 88 milhões de reais. A expectativa era de que a empresa desse 1,06 bilhão de reais de lucro.

Petrobras

Depois de suas ações se valorizarem mais de 15% na esteira da vacina, os investidores voltam a realizar lucros, derrubando o preço do ativo. Entre as maiores quedas do Ibovespa, as ações ordinárias da companhias (PETR3) recuam 1,91% e as preferenciais (PETR4), 2,14%. Devido à sua participação no índice, a companhia é a que exerce a maior pressão negativa sobre o Ibovespa.

JBS

As ações da JBS (JBSS3) sobem 3,89%, após a empresa apresentar lucro de 3,13 bilhão de reais no terceiro trimestre, enquanto o mercado esperava lucro de 2,58 bilhão de reais. Em relação ao ano passado, o resultado foi cerca de nove vezes superior. A receita líquida da companhia cresceu 34% para 70,08 bilhões de reais.