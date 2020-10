23 BDRs são negociados com preços mais acessíveis na B3 a partir de hoje

A partir desta quinta-feira, 23 Brazilian Depositary Receipts (BDRs), ou recibos de ações de empresas internacionais, negociados na B3 passam a ser negociados com preços mais acessíveis, após desdobramento.

Dentre os BDRs que foram desdobrados, há casos de gigantes do setor financeiro como Bank of America (BOAC34), cujos ativos passarão a ser vendidos por volta de 34 reais a unidade, Citigroup (CTGP34), por volta de 40 reais, e Wells Fargo (WFCO34), na casa dos 31 reais. No setor de bebidas, a controladora da Ambev, a AB Inbev (ABUD34), que reportou balanço esta manhã, passa a ser cotada perto de 51 reais por ativo.

Ainda entre os destaques, há também nomes como Pfizer (PFIZ34), Uber (U1BE34), General Motors (GMCO34) e Booking (BKNG34), que deixam de ser negociados na casa dos três dígitos e poderão ser encontrados na abertura de hoje a menos de 55 reais.

Desde a última quinta-feira, 22, as negociações dos BDRs na B3 estão liberadas para o investidor pessoa física, lembrando que até então esse tipo de investimento era restrito aos investidores qualificados, com mais de 1 milhão em aplicações.

No mesmo sentido, também para facilitar o acesso ao pequeno investidor, a Bolsa anunciou a redução do lote padrão dos BDRs. A quantidade mínima negociada de BDRs Não Patrocinados (quando a empresa não tem vínculo com a emissão daquele ativo) Nível I passou de 10 para uma unidade, enquanto de BDRs Patrocinados Nível II e III passou de 100 unidades para uma unidade. Atualmente, estão disponíveis mais de 600 BDRs na B3.

Abaixo, a lista dos BDRs que foram desdobrados hoje:

Nome da Empresa Ticker Antinga proporção (Ação: BDR) Nova proporção (Ação:BDR) Novo preço* United Parcel Service, Inc. UPSS34 1:4 1:16 R$ 56,40 Adobe Inc ADBE34 1:5 1:50 R$ 53,14 Akamai Technologies Inc A1KA34 1:2 1:12 R$ 50,33 Booking Holdings Inc BKNG34 1:25 1:175 R$ 53,14 Paypal Holdings Inc PYPL34 1:2 1:20 R$ 57,29 Amgen Inc. AMGN34 1:1 1:28 R$ 44,79 Pfizer Inc. PFIZ34 1:1 1:4 R$ 51,25 General Motors Company GMCO34 1:1 1:4 R$ 49,31 Intel Corporation ITLC34 1:1 1:6 R$ 42,90 Bank Of America Corporation BOAC34 1:1 1:4 R$ 33,94 Qualcomm Inc. QCOM34 1:1 1:12 R$ 58,75 Cisco Systems, Inc. CSCO34 1:1 1:5 R$ 41,20 Uber Technologies Inc U1BE34 1:1 1:4 R$ 48,23 Wells Fargo Company WFCO34 1:1 1:4 R$ 30,69 Fidelity National Information Services F1NI34 1:4 1:16 R$ 48,93 Ulta Beauty Inc U1LT34 1:10 1:20 R$ 61,22 The Charles Schwab Corporation SCHW34 1:1 1:4 R$ 53,75 Procter & Gamble Company PGCO34 1:1 1:14 R$ 56,96 Verizon Communications Inc. VERZ34 1:1 1:6 R$ 54,33 Anheuser-Busch InBev SA/NV ABUD34 1:1 1:6 R$ 51,32 Citigroup Inc. CTGP34 1:1 1:6 R$ 39,72 Taiwan Semiconductor Manufacturing TSMC34 1:1 1:8 R$ 60,34 Merck & Co., Inc. MRCK34 1:1 1:8 R$ 55,23 Fonte: B3. *Valor aproximado com base no fechamento de quarta-feira, 27.

O que é um desdobramento

O desdobramento é um movimento muito comum no mercado, que tem como objetivo melhorar a liquidez dos ativos, e acontece normalmente quando os papéis estão sendo cotados em patamares muito elevados que inviabilizam a entrada de alguns investidores.

No desdobramento, o valor da companhia permanece o mesmo, mas aumenta o número de ações em circulação no mercado. Dessa forma, a cotação do ativo também é ajustada na mesma proporção.

Ilustrando, se uma empresa cujas ações são negociadas a 200 reais na bolsa decidir realizar um desdobramento de 1 para 10, cada papel dessa companhia passará a custar 20 reais após a operação. Com isso, após o movimento, os investidores que detinham posição no ativo vão perceber que a quantidade de ações na carteira multiplicou por 10 vezes, mas o financeiro se manteve inalterado.

O aumento da lista de BDRs é positiva para o mercado brasileiro, mas a equipe de analistas da Exame Research orienta que o investidor tenha cuidado com a exposição cambial e também sobre a dificuldade em fazer a avaliação correta de volatilidade, uma vez que a pessoa física, sozinha, pode acabar incorrendo em riscos que vão além do seu perfil como investidor.

Bruno Carneiro, da equipe da Exame Research, alerta ainda que, assim como o investimento em ações, o investidor deve ficar atento ao ciclo das empresas, governança corporativa, lucratividade, entre outros, e não entrar em um ativo só porque está na moda ou é mais conhecida. Como são empresas de fora, o investidor deve ter o dobro de atenção, sendo o ideal buscar ajuda com um especialista, orienta.

