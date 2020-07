100 dias de quarentena; vacinas vão erguer a bolsa? e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quinta-feira (2) para começar o dia bem informado:

Vacina vs. crise: a disputa seguirá impulsionando as bolsas?

Avanço do desemprego, nova onda de contágio, eleição nos EUA, instabilidade em Hong Kong: tudo fica em segundo plano com as notícias de novas vacinas

Termina hoje prazo para pedir auxílio emergencial de R$ 600

Na terça-feira, o Ministério da Cidadania informou que o benefício foi prorrogado em mais duas parcelas — mas o prazo para pedir o auxílio não mudou

100 dias de quarentena: RJ abre bares e SP passa a multar os sem-máscara

Em SP, quem não usar máscara será multado a partir desta quinta-feira, 2, em meio à reabertura do estado. No RJ, começa uma nova fase de flexibilização

FGTS tem lucro de R$7 bi em 2019 e vai repartir parte dele com cotistas

Governo quer que trabalhadores tenham ganho acima da inflação. Caixa Econômica tem até 31 de agosto para fazer o crédito nas contas

Heineken e Ambev: concorrentes se unem e discutem o futuro dos bares

Empresas estão em movimentos que ajudam os bares a superar a crise e analisam a retomada do consumo de cerveja fora de casa pós-pandemia da covid-19

Com coronavírus e home office, Hirota lança mercado para condomínios

A loja, sem nenhum contato humano, será aberta pela leitura de código QR e as compras serão feitas por self check out

Com nova TV inteligente, Xiaomi mira o reinado da Samsung

Fabricante chinesa detém apenas 6% do mercado global de televisores. Samsung lidera o segmento desde 2006

Tesla passa Toyota e se torna montadora mais valiosa

Desde o início do ano, a empresa de Elon Musk teve uma valorização de 160% em seus papéis, saltando de US$ 430, em 2 de janeiro, para US$ 1.120 ontem

Auxílio emergencial começa a ser pago para nascidos em julho e agosto

Caixa começa a pagar nesta quinta (2) parcelas do benefício para trabalhadores do 1º, 2º e 4º lote

STF prorroga por mais 30 dias investigações do inquérito Moro-Bolsonaro

O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro acusa o presidente Jair Bolsonaro de fazer “interferências políticas” na Polícia Federal

Alexandre de Moraes prorroga inquérito das fake news por mais 6 meses

A investigação que apura ataques ao Supremo Tribunal Federal e seus integrantes seguirá durante gestão de Luiz Fux na presidência da Corte

Câmara aprova PEC que adia eleições municipais para novembro

A Câmara dos Deputados aprovou em dois turnos a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que transfere as eleições municipais de outubro

Três gráficos que mostram o avanço do coronavírus no interior de SP

Casos no interior triplicaram, mas estado ficou dentro da projeção, segundo o governo. Veja a alta de casos de covid-19 em SP, no interior e na capital

Plataforma ajuda caminhoneiros a encontrar a melhor parada na estrada

App “Parada Certa”, que indica locais seguros para caminhoneiros, foi o grande vencedor de um hackathon organizado pela concessionária CCR

Para cuidar de cães e gatos, DogHero lança serviço de veterinário em casa

As consultas a domicílio foram iniciadas em junho na cidade de São Paulo e custam, em média, 150 reais

Com greve de entregadores, apps fazem entrega de carro e táxi

De três pedidos feitos em aplicativos de delivery, dois foram entregues de carro; entregadores protestam hoje por melhores condições de trabalho

Planeta 39 vezes maior que a Terra é visto orbitando

Pesquisadores disseram nesta quarta-feira que este é o maior planeta rochoso já descoberto e seria o primeiro núcleo planetário já encontrado

O que é e como surge um “ciclone-bomba”

Os ciclones extratropicais são extremamente comuns e acontecem por conta da baixa pressão atmosférica. As bombas ocorrem quando isso cai de forma brusca

Nesta quinta-feira (2), o IBGE divulga os dados da produção industrial no mês de maio, assim como no acumulado do ano até agora. Esses números devem indicar o efeito da crise provocada pelo coronavírus no setor e se já está acontecendo uma retomada. E a Fipe liberou os dados do IPC de junho, uma das formas de aferir a inflação no país.

Nos Estados Unidos, é dia de conhecer alguns dados importantes da crise, incluindo a Taxa de Desemprego e o relatório do Payroll, de junho, divulgados pelo Bureau of Labor Statistics, que podem indicar o tamanho da retomada econômica. Além disso, também sai o número de pedidos de seguro desemprego solicitados na última semana por lá.

Os EUA também liberam os valores de sua balança comercial no mês de maio, assim como os de importações e exportações, e os dados das encomendas à indústria em junho, outro número que pode indicar como está sendo a retomada.

Além disso, como acontece todas as semanas, a Baker Hughes atualiza o número de sondas de petróleo em operação.

Na Zona do Euro, foi dia de conhecermos a taxa de desemprego da região. E fique ligado nos discursos de Yves Mersch e Isabel Schnabel, do BCE, que podem trazer pistas da política monetária da instituição neste momento de crise.

E na China o Caixin libera o PMI de serviços de junho, que pode trazer dados não só da retomada econômica no país que foi o epicentro inicial do coronavírus mas também dos efeitos da segunda onda.

Agro: o Brasil que vai bem

A covid-19 impacta a economia, mas o agronegócio vive o melhor de sua história. O tempo é de vacas gordas, mas a sustentabilidade não pode ficar de lado

GESTÃO: Na era do home office, a pandemia muda o conceito de escritório

A pandemia muda o conceito de escritório: os espaços deixam de ser locais de trabalho e viram hubs para conectar as pessoas



EDUCAÇÃO: Sem escolas, ensino remoto aprofunda as desigualdades do país

Em meio à pandemia, o retorno às aulas ainda é incerto — enquanto isso, o ensino remoto aprofunda as desigualdades



15h00- Henrique Bredda, gestor da Alaska Asset, discute o mercado financeiro com Renato Mimica e Juliana Machado, da Exame Research

