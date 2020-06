1 milhão de casos no Brasil?; Trump ameaça a China e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta sexta-feira (19) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Brasil deve chegar hoje a 1 milhão de casos de coronavírus

O número de 50 mil mortos pelo novo coronavírus também deve ser alcançado neste fim de semana

Trump volta a ameaçar a China e testa o ânimo dos investidores nas bolsas

Apesar da instabilidade política e de uma segunda de casos de coronavírus nos Estados Unidos, bolsas seguem avançando por causa da liquidez internacional

Cenário não é bom, mas não é o pior, diz economista sobre o Brasil

Para o economista do Bank of America, há chance de o PIB cair menos neste ano do que a retração de 7,7% projetada pelo banco americano

Para Bolsonaro, Queiroz não estava foragido e prisão foi “espetaculosa”

Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, é investigado em um suposto esquema de rachadinha na Alerj e por lavagem de dinheiro

Manifestações lembram o dia do fim da escravidão nos EUA

No Juneteenth, um feriado não oficial, grupos de direitos civis promovem atos contra o racismo nas principais cidades do país

Líderes da Europa debatem a criação de um fundo de 750 bilhões de euros

Os recursos devem ser aplicados ao longo dos próximos anos para ajudar a economia da União Europeia a se recuperar da pandemia

Política e mundo

Cármen Lúcia rejeita habeas corpus de Sara Winter

Nesta semana, o MPF denunciou a militante bolsonarista por injúria e ameaça contra o ministro Alexandre de Moraes

Substituto de Weintraub deve seguir linha ideológica; veja cotados

Especialistas afirmam que substitutos apontados até agora tendem a ficar na ala ideológica. Ministério também pode ficar com chefia interina por algum tempo

Governo brasileiro oficializa indicação de Weintraub para o Banco Mundial

O ex-ministro pediu demissão mais cedo nesta quinta; gestão foi marcada por controvérsias e chegou ao limite após embates com outros Poderes

Foragida, mulher de Queiroz está recebendo auxílio emergencial

O cadastro de Márcia Oliveira de Aguiar foi autorizado pela Caixa e o primeiro pagamento foi depositado em uma conta digital em nome dela

China descobre de onde veio o coronavírus que atacou Pequim esta semana

Resultados preliminares da epidemiologia genômica mostram que o coronavírus responsável pelo novo surto em Pequim foi importado

Coronavírus estava no esgoto da Itália em dezembro, diz estudo

Estudo mostra que o novo coronavírus já estava no norte da Itália dois meses antes do registro oficial do primeiro caso de covid-19

Enquanto você desligou…

Quer estudar em Londres? Cursos de negócios têm bolsas de até R$ 16 mil

A Pearson College London está com as inscrições abertas para programa de bolsas em cursos com 3 semanas de duração

Facebook vai pagar US$ 200 milhões para empreendedores negros

A meta para os próximos anos do Facebook é ter 30% de negros no quadro de funcionários e ter 50% de diversidade na equipe até 2023

Tipo sanguíneo e genes estão ligados a risco de covid-19 grave, diz estudo

Pesquisadores europeus buscam mais pistas para explicar por que o novo coronavírus atinge algumas pessoas tão mais duramente do que outras

Déficit pode passar de R$ 800 bilhões este ano, diz Mansueto

Em sua última estimativa oficial, o Ministério da Economia calculava um déficit primário do setor público de R$ 708,7 bilhões em 2020

Europa ameaça criar imposto digital mesmo sem acordo com outros países

Decisão pode ocorrer depois que Washington abandonou as negociações e alimentou temores de uma nova guerra comercial

Febraban diz que avalia entrada do WhatsApp no mercado de pagamentos

O aplicativo anunciou nessa semana o início de uma solução que permitirá envio e recebimento de dinheiro diretamente pela plataforma

Agenda

Nesta sexta-feira (19), o CFTC (Comomodity Futures Trading Commission) apresenta seu relatório semanal (COT) com uma análise das posições líquidas de especuladores nos mercados futuros no Brasil, nos EUA e na zona do Euro. Os índices são bons indicadores do sentimento do mercado.

exame. talks

19 de junho, sexta-feira, 12h

Cláudio Vilardo, CEO da Kimberly-Clark Brasil

Com João Pedro Caleiro e Gabriela Ruic, jornalistas da EXAME

Os desafios do setor de itens essenciais em tempos de pandemia

Veja no YouTube

Frase do dia

“Sinto medo como qualquer pessoa.Mas apenas depois de o perigo passar. Antes disso, o medo é um indulgência.” – Kate Quinn