Vitória desbanca Floripa e tem m² mais caro do País em 2023; veja lista

A cidade de Vitória (ES) desbancou outras capitais estaduais e apresentou o metro quadrado mais caro do País em 2023 na categoria segundo o Índice FipeZap. A representante do Espírito Santo apresentou o valor médio por metro quadrado mais alto para venda entre as 16 capitais analisadas pelo índice, alcançando o valor de R$ 10.877/m². Florianópolis, capital catarinense, ficou em segundo lugar com um metro quadrado médio de R$ 10.786, seguida por São Paulo (SP), com um valor médio de R$ 10.676 por metro quadrado.

Para além das capitais, o Índice FipeZAP analisa ainda os preços de outras 34 cidades brasileiras. Considerando o quadro geral, o metro quadrado mais caro do País fica com a cidade catarinense de Balneário Camboriú, com um preço médio de R$ 12.624/m². Em segundo lugar, outra representante de Santa Catarina: Itapema registrou um valor médio de R$ 12.498/m². Veja a lista completa:

Maceió é destaque de valorização

O Índice FipeZAP, calculado com base no comportamento dos preços de venda de imóveis residenciais em 50 cidades brasileiras, fechou 2023 com valorização de 5,13% – acima dos dois principais índices de inflação observados pelo mercado imobiliário. O IGPM/FGV caiu 3,18% no último ano, enquanto o IPCA subiu 4,45% – considerando o comportamento do IPCA até novembro e a prévia da inflação (IPCA-15) de dezembro.

Todas as 50 cidades monitoradas registraram aumentos nos preços, incluindo as 16 capitais. A alta mais acentuada entre as capitais em 2023 ficou com Maceió, que registrou uma disparada de 16% nos preços. Considerando o rol completo de cidades monitoradas pelo índice, a maior alta vem mais uma vez de Santa Catarina, com a cidade de São José, cujos preços de venda subiram 19,63%. Veja a lista das maiores altas abaixo: