Vida Imobiliária: como o silêncio virou artigo de luxo nas cidades

Durante muito tempo, luxo urbano significava excesso: mais espaço, mais altura e mais imponência. O alto padrão imobiliário era conectado às coberturas maiores, ao pé-direito mais alto, aos carros na garagem e aos endereços que funcionavam quase como sobrenomes. Havia uma lógica de exibição muito clara na forma como as cidades cresciam, e na forma como as pessoas queriam viver nelas.

As cidades aprenderam a traduzir sucesso através de elementos visíveis, como as janelas enormes com vista para skylines cada vez mais densos. Havia quase uma estética do movimento permanente, como se uma cidade que fosse verdadeiramente relevante precisasse estar sempre acelerada.

E talvez isso realmente fizesse sentido.

O crescimento urbano brasileiro aconteceu acompanhado de uma ideia muito forte de ascensão. A cidade grande era promessa. Era oportunidade. Era modernidade. Era futuro. Quanto mais intensa ela parecia, maior era a sensação de que ali as coisas aconteciam.

O problema é que, em algum momento, as cidades começaram a cobrar caro demais por essa intensidade. E talvez uma das transformações mais silenciosas e mais importantes do comportamento urbano contemporâneo seja justamente esta: o silêncio virou artigo de luxo.

Não apenas o silêncio sonoro, embora ele também tenha desaparecido das cidades. Falo de algo mais difícil de medir. O silêncio emocional. A ausência de excesso. A possibilidade de existir sem estar permanentemente pressionado.

As cidades modernas ficaram barulhentas em todas as camadas da vida. Barulho de trânsito, de notificações, de agendas lotadas, de informação demais, de produtividade constante, de telas que nunca desligam, e de pessoas que passaram a viver em estado contínuo de urgência. E o mais curioso é que nos acostumamos tanto com isso que todos nós como sociedade começamos a tratar exaustão como normalidade urbana. É o preço do sucesso, dizemos para nós mesmos.

Talvez por isso exista algo tão simbólico acontecendo no mercado imobiliário hoje. As pessoas continuam buscando localização, qualidade de planta, infraestrutura e conveniência, mas existe uma palavra que aparece cada vez mais, mesmo quando não seja dita diretamente: respiro. Quando alguém diz que quer mais qualidade de vida, ou aumento do bem-estar, muitas vezes está se falando sobre isso.

O pedido por bem-estar é uma súplica por menos tempo no trânsito, menos ruído dentro de casa, menos sensação de aperto e menos necessidade de fugir da própria rotina nos finais de semana. É o desejo por um bairro onde ainda seja possível caminhar ou abrir a janela sem ouvir uma cidade inteira entrando junto. As pessoas almejam espaços que permitam desacelerar sem culpa. É almejar isso sem necessariamente ter que renunciar ao sucesso.

Isso muda completamente a lógica do desejo urbano, porque, durante décadas, o luxo esteve muito associado à ideia de acesso. Ter acesso ao melhor restaurante, à melhor região, ao prédio mais desejado, ao centro financeiro, à vida acontecendo.

Hoje, cada vez mais, o luxo parece caminhar para outra direção: proteção. Proteção contra o excesso de estímulos, contra o desgaste invisível das grandes cidades, contra a sensação de que a vida virou apenas deslocamento e resposta automática.

Talvez por isso alguns dos atributos mais valorizados do mercado atual pareçam tão simples à primeira vista. Uma rua mais tranquila. Um apartamento com isolamento acústico melhor. Uma varanda utilizável de verdade. Áreas verdes próximas. Bairros caminháveis. Menos tempo gasto para viver a própria rotina. É quase como se as pessoas estivessem tentando comprar de volta aquilo que as cidades foram retirando delas aos poucos.

Tempo. Calma. Presença.

A pandemia acelerou essa percepção, mas ela já estava acontecendo antes. O home office apenas tornou impossível ignorar uma pergunta que vinha crescendo silenciosamente: por que construímos rotinas urbanas tão difíceis de suportar?

Muita gente descobriu, pela primeira vez, que passava mais tempo convivendo com congestionamentos do que com a própria família, que conhecia mais o caminho até o trabalho do que o próprio bairro, que a casa onde morava funcionava apenas como ponto de recuperação entre uma exaustão e outra. E isso alterou profundamente o que as pessoas esperam das cidades.

A ostentação começou a perder espaço para o conforto emocional, porque existe um tipo de riqueza que não aparece nas fotos. Ela aparece quando alguém consegue dormir sem interrupções. Quando consegue jantar sem olhar para o celular a cada minuto. Quando consegue ouvir os próprios pensamentos. Quando consegue viver sem sentir que está permanentemente atrasado para a própria vida.

No final do dia, milhares de janelas se acendem ao mesmo tempo nos prédios das cidades brasileiras. Atrás de cada uma delas existe alguém tentando recuperar energia suficiente para começar tudo outra vez na manhã seguinte.

E talvez essa seja uma das grandes questões urbanas do nosso tempo: as cidades estão ajudando as pessoas a viver melhor ou apenas a sobreviver com mais eficiência?

Porque uma cidade pode ser moderna, verticalizada, conectada e economicamente dinâmica, e ainda assim ser emocionalmente cansativa. E talvez o futuro urbano mais desejado não seja necessariamente o mais tecnológico. Talvez seja aquele que consiga devolver às pessoas algo que foi ficando raro demais nas grandes cidades: a paz que só o silêncio é capaz de proporcionar.