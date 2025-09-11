Vendas de mansões milionárias em subúrbio de Nova York disparam; números são os melhores desde 1999

As vendas de mansões em Greenwich, Connecticut, subúrbio de Nova York, atingiram níveis recordes. Até agosto deste ano, 25 casas com preço acima de US$ 10 milhões foram negociadas, na melhor marca desde 1999, segundo dados do corretor Mark Pruner, da Compass e divulgados pela Bloomberg nesta quarta-feira, 10.

Se continuar nesse ritmo, o corretor avaliou que as vendas podem superar em mais que o dobro os 17 negócios de 2024. Pruner atribui o crescimento ao desempenho do mercado de ações e à incerteza econômica.

Compradores estão realizando ganhos em ações e buscando imóveis próximos à cidade de Nova York. Ele também aponta preocupações com possíveis mudanças políticas na cidade como fator de aceleração das compras.

Mansões de alto padrão em destaque

O ano já registrou transações que superaram expectativas. Em fevereiro, uma residência negociada por US$ 21 milhões parecia ser a maior transação, mas no verão outras propriedades alcançaram valores ainda maiores. Uma mansão de 2.500 metros quadrados no interior foi vendida por US$ 43,5 milhões, e uma residência à beira-mar de menor tamanho foi comprada por US$ 43 milhões.

Se a tendência se mantiver, a estimativas do corretor é de que o valor total de imóveis acima de US$ 10 milhões alcance US$ 597 milhões até dezembro deste ano, superando o recorde anterior de US$ 314 milhões registrado em 2023.

Apesar das altas taxas de juros afetarem o mercado imobiliário em geral, compradores ultra-ricos mostram-se menos sensíveis a flutuações, com grande parte das transações sendo pagas à vista.

Heranças e jovens

A riqueza herdada e a presença de compradores jovens também contribuem para o aumento das vendas. Um exemplo é a mansão de três andares na Clapboard Ridge Road, vendida por mais de US$ 43 milhões apenas 42 dias após ser anunciada por US$ 55 milhões. A residência tem elevador de vidro, oito lareiras e escada flutuante helicoidal.

Outros mercados de alto padrão próximos a Nova York, como Hamptons, também registram valorização. No primeiro trimestre de 2025, o preço médio das casas de lá ultrapassou US$ 2 milhões e se manteve próximo de recordes, de acordo com Jonathan Miller, CEO da Miller Samuel Inc.

“O segmento mais alto do mercado prospera porque há mais riqueza disponível no mix de compradores”, afirmou Miller.