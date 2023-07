Venda de apartamentos pequenos supera em duas vezes a média em São Paulo

A venda de apartamentos pequenos na cidade de São Paulo cresceu o dobro da média da cidade no período entre 2019 e 2023. No período de quatro anos, o número de apartamentos pequenos (até até 90m2 de área total) vendidos na capital paulista subiu 27%, em contraste com o aumento de 13% registrado para o total de imóveis comercializados na cidade.

Os dados fazem parte de um levantamento realizado pela Loft que avalia a transação em 118 bairros da capital paulista, com base em dados oficiais da Prefeitura de São Paulo. São consideradas todas as transações em que houve pagamento de ITBI (Imposto de Transmissão de Bens Imóveis).

Bairros

Os bairros que mais se destacaram no crescimento da venda de apartamentos pequenos entre 2019 e 2023 foram Vila Nova Conceição, Parque do Carmo, Socorro, Pari e Cidade Ademar (considerando os primeiros cinco meses de cada ano). Se considerados apenas os bairros maiores, que tinham ao menos 30 transações nos primeiros cinco meses de 2019, os maiores crescimentos de imóveis pequenos foram em Tucuruvi, Pirituba, Santana, Vila Mariana e Penha.

"Chama a atenção que houve forte crescimento de apartamentos menores em todas as regiões da cidade, tanto em bairros mais centrais quanto mais periféricos", afirma o gerente de comunicação de dados da Loft, Fábio Takahashi. O estudo apontou que, enquanto os apartamentos pequenos (até 90m2 de área total) lideram o crescimento das vendas, os apartamentos grandes (mais de 140m2 de área total) registraram um aumento de apenas 4% no mesmo período.

Tipo de Apartamento 2019 (jan-maio) 2023 (jan-maio) Variação Pequenos 5.180 6.595 27 Médios 6.047 6.578 9 Grandes 5.667 5.885 4 Total 16.894 19.058 13

Pequenos = até 90 metros quadrados de área útil

Médios = de 91 metros quadrados de área últil

Grandes = acima de 140 metros quadrados de área útil

Maiores volumes de vendas