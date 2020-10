Veja os bairros mais caros para alugar imóvel em SP e outras capitais

Todos os meses, o Índice FipeZap de Locação Residencial traz o preço médio de locação de apartamentos prontos em 25 cidades brasileiras com base em anúncios veiculados na internet. Em setembro, o destaque ficou por conta da queda de 0,31% no preço médio do aluguel. Apesar de discreto, esse é o quarto resultado negativo consecutivo.

De acordo com o levantamento, esse comportamento foi observado na maior parte das capitais brasileiras monitoradas, entre elas Fortaleza (-1,17%), Salvador (-1,11%), Florianópolis (-0,97%), Curitiba (-0,59%), São Paulo (-0,55%) e Porto Alegre (-0,33%). Apenas duas capitais apresentaram alta no preço médio: Brasília (+0,61%) e Recife (+0,30%).

Balanço do ano

Apesar da queda, o índice acumula, de janeiro a setembro, uma alta real de 0,78% quando comparado à inflação medida pelo IPCA/IBGE no período. Nos últimos doze meses, a alta é de 3,20% – percentual ligeiramente superior à inflação ao consumidor medida pelo IPCA/IBGE (+3,14%).

Entre as capitais que mais registaram alta no aluguel nos últimos doze meses estão: Recife (+9,50%), Brasília (+8,87%), Belo Horizonte (+8,39%), Goiânia (+5,62%), Porto Alegre (+4,47%), Florianópolis (+3,28%), Curitiba (+2,52%), São Paulo (+2,45%) e Rio de Janeiro (+0,43%).

Preço médio de locação

Com base em dados de todas as 25 cidades monitoradas pelo Índice FipeZap de Locação Residencial, o preço médio do aluguel encerrou o mês de setembro em R$ 30,40/m². Entre as 11 capitais monitoradas, São Paulo se manteve como a capital com o preço médio de locação residencial mais elevado (R$ 40,34/m²), seguida pelos valores médios registrados em Brasília (R$ 32,53/m²), Recife (R$ 30,73/m²) e Rio de Janeiro (R$ 30,42/m²). Confira, a seguir, os bairros mais caros para alugar um imóvel residencial nessas quatro capitais.

SÃO PAULO Comparativo de preço médio no último mês na cidade (R$/m²) Vila Nova Conceição 75,01 Vila Olímpia 74,46 Berrini 73,32 Itaim Bibi 65,92 Brooklin Novo 64,33

RIO DE JANEIRO Comparativo de preço médio no último mês na cidade (R$/m²) Leblon 57,02 Ipanema 52,17 Urca 44,05 Leme 39,41 Botafogo 39,34

BRASÍLIA Comparativo de preço médio no último mês na cidade (R$/m²) Vila Planalto 65,50 Park Sul 50,82 Setor Noroeste 48,98 Asa Norte 39,06 Setor Sudoeste 36,91