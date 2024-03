Veja os 9 FIIs mais recomendados para investir em março, segundo 10 corretoras e bancos

O BTG Pactual Logística (BTLG11) segue liderando a recomendação de quais fundos imobiliários (FIIs) investir em março. O ativo está presente em sete das 10 corretoras, bancos, gestoras e assets consultadas mensalmente pela EXAME Invest. No mês, o fundo registrou um retorno por ativo de 2,23%.

O fundo atua no segmento de logística e é composto por 23 galpões logísticos localizados nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Minas Gerais, Bahia e Ceará, com R$ 863 mil metros quadrados de ABL própria. Para o analista do Santander, a gestão ativa do FII, com venda e compra de ativos, incorporações e locações geram valor aos cotistas.

“No fim do ano passado, foram adquiridos três novos ativos, sendo que 70% dessas novas áreas estão em um raio de 30 km de São Paulo. Adicionalmente, avaliamos como positivo uma nova oferta que está em andamento para uma potencial captação de recursos na ordem de R$ 1,2 bilhões. Com esse follow-on, a gestão se antecipa para reforçar o caixa. Estimamos um yield de 9,4% para os próximos 12 meses”, escreve Flávio Pires, analista de fundos imobiliários do banco.

Em segundo lugar do ranking, aparecem os fundos XP Malls (XPML11) e RBR Rendimento High Grade (RBRR11), com cinco recomendações cada. Já na terceira posição, empate para os FIIs: RBR Alpha Multiestratégia (RBRF11), Kinea Rendimentos Imobiliários (KNCR11), Vinci Shopping Centers (VISC11), VBI Prime Properties (PVBI11), Vinci Logística (VILG11) e Kinea Índices de Preços (KNIP11) com quatro indicações cada. Confira o ranking completo e as carteiras de cada instituição.

Apostas de FIIs para março de 2024

Ágora Investimentos

Não houve alterações.

BTG Pactual

Saiu: BTG Pactual Terras Agrícolas (BTRA11)

Entrou: RBR Rendimento High Grade (RBRR11)

BB Investimentos

Saiu: Hedge Brasil Shopping (HGBS11)

Entrou: CSHG Imobiliario (HGFF11)

Empiricus

Saiu: Kinea Securities (KNSC11)

Entrou: Mauá Capital Recebíveis (MCCI11)

EQI Research

Saiu: Bresco Logística (BRCO11)

Entrou VBI Logistico (LVBI11)

Genial

Saiu: Plural Recebíveis Imobiliários (PLCR11)

Entrou: Vectis Juro Real (VCJR11) e Vinci Logistica (VILG11)

Guide

Saiu: VBI CRI (CVBI11)

Entra: Kinea Índice de Preços (KNIP11)

Órama

Saiu: Guardian Logística (GALG11) e RBR Crédito Imobiliário (RBRY11)

Entrou: Guardian Real Estate (GARE11) e Sparta Infra (JURO11)

RB Investimentos

Não houve alterações.

Santander

Não houve alterações.