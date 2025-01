Vanke projeta prejuízo de 45 bilhões de yuans e inicia reforma no setor imobiliário

Na noite da segunda-feira, 27, o gigante do setor imobiliário chinês Vanke projetou uma perda líquida de aproximadamente 45 bilhões de yuans (cerca de US$ 6,2 bilhões) para 2024. O resultado é reflexo da contínua desaceleração do mercado, com vendas e margens de lucro abaixo do esperado. Em 2023, a empresa havia registrado um lucro líquido de cerca de 12,1 bilhões de yuans.

Diante da turbulência financeira, o presidente Yu Liang e o CEO Zhu Jiusheng renunciaram aos cargos, embora Yu tenha permanecido como diretor do Conselho.

Em comunicado à Bolsa de Hong Kong, a Vanke expressou pesar pelo desempenho e apresentou um plano para reformar seus negócios e mitigar riscos. Apesar das dificuldades, a empresa entregou mais de 180.000 casas e reportou vendas de 246,02 bilhões de yuans, consolidando-se no topo da indústria em área vendida. Adicionalmente, alcançou um valor contratual de transações em massa de 25,9 bilhões de yuans e recuperou mais de 10 bilhões de yuans com iniciativas de revitalização de ações.

Apoio estatal e estratégias de recuperação

Em meio à reestruturação, os governos de Guangdong e Shenzhen, além de instituições financeiras, prometeram apoio integral à Vanke, segundo o jornal local Shenzhen Special Zone Daily. Um alto funcionário da Comissão de Supervisão e Administração de Ativos Estatais de Shenzhen declarou que há capacidade para auxiliar a empresa por meio de instrumentos legais e orientados pelo mercado.

Como maior acionista da Vanke, Shenzhen planeja coordenar ativos e recursos para melhorar a liquidez da companhia e reduzir gradualmente os índices de endividamento. Essa estratégia visa fortalecer o papel de liderança da cidade no apoio à gigante do setor imobiliário.

Perspectivas para o mercado imobiliário

Para o futuro, a Vanke aposta em um cenário de estabilização do mercado imobiliário. A companhia planeja acelerar seus esforços de mitigação de riscos, com foco em seus negócios principais, a fim de estabelecer um modelo de crescimento mais saudável e sustentável em 2025.

A recuperação do setor imobiliário na China, impulsionada por grandes players como a Vanke, será essencial para estabilizar a economia.