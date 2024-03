Um a cada três brasileiros gostaria de morar em outro estado; veja os destinos mais desejados

Um a cada três brasileiros gostaria de morar em outro estado, segundo estudo realizado pela startup imobiliária Loft em parceria com a Offerwise. O levantamento “Tendências de moradia no Brasil”, foi realizado entre os dias 9 e 13 deste mês, com 3.095 participantes e uma margem de erro de dois pontos percentuais.

A pesquisa apontou que 32,6% da população tem interesse em sair do estado em que vive atualmente. Outros 22,1% estariam dispostos a considerar uma mudança.

O destino mais desejado pelos brasileiros é Santa Catarina, no Sul do país. O estado chama a atenção pelo litoral, especialmente pela cidade de Balneário Camboriú, famosa pelos espigões na orla da praia e pelo metro quadrado mais valorizado do Brasil. O preço médio de venda de imóveis residenciais no último mês em Balneário Camboriú chega a R$ 12,84 mil por metro quadrado.

“O crescimento econômico, a segurança e as belezas naturais têm sido um grande atrativo de Santa Catarina, que vive um momento especial”, afirmou Fábio Takahashi, gerente de dados da Loft, em nota.

“Balneário Camboriú e cidades vizinhas estão constantemente no noticiário como exemplos de valorização no mercado imobiliário. E em Florianópolis, somente no último ano, o preço do metro quadrado dos imóveis à venda subiu 15%, a maior expansão nas cidades que acompanhamos.”

Os mais interessados em Santa Catarina são os vizinhos do Rio Grande do Sul (59,6%) e Paraná (43%). Fechando o trio, 23,4% dos moradores de Mato Grosso do Sul também mudariam para Santa Catarina.

O segundo destino mais desejado pelos brasileiros é o estado de São Paulo, polo econômico do país. O levantamento mostrou que 11,8% dos entrevistados gostariam de morar no estado. "São Paulo é a maior economia do país, com diversos grandes centros – é natural que tenha tanta atração”, disse Takahashi.

Os moradores de Alagoas (21,7%), Pernambuco (20,6%) e Minas Gerais (20,4%) foram os que mais citaram São Paulo como principal destino de interesse.

Veja abaixo a lista completa dos estados mais desejados pelos brasileiros que desejam se mudar, segundo a Loft:

Por que se mudar?

A busca por uma melhor qualidade de vida para si (37,1%) e para a família (34,9%) foi a opção mais mencionada entre os motivos para mudar de estado. Em qualidade de vida, os participantes consideraram aspectos como clima, custo de vida, infraestrutura e lazer.

Viver novas experiências ou desafios entra em terceiro lugar na pesquisa, com 34,8% de participação nas respostas dos entrevistados. Na sequência, melhores perspectivas financeiras ou profissionais (30%), cultura local (25,2%) e oportunidade de emprego (22,5%).

As opções menos escolhidas foram: ficar perto de família ou amigos (16%); estudar em uma universidade, escola ou faculdade específica (5,7%) e estar próximo de uma pessoa com quem se relaciona (4,8%). Uma parcela de 8,6% não apontou motivo específico.

Paraibanos não querem mudar de endereço

A pesquisa mostrou ainda os locais onde a população menos tem interesse em se mudar. A liderança ficou com o estado da Paraíba, no Nordeste do país: 38,50% da população não gostaria e não pretende mudar de estado.

Em seguida, aparecem Espírito Santo (37,50%), Alagoas (32,60%), Rio Grande do Norte (31,10%) e Pará (29%). Entre os dez estados onde os brasileiros menos têm desejo de se mudar, seis estão na Região Nordeste. Veja a lista completa:

