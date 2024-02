TRXF11: fundo imobiliário distribui R$ 13,8 milhões em dividendos hoje

O fundo imobiliário TRX Real Estate (TRXF11) distribui, nesta sexta-feira, 16, R$ 13,8 milhões em dividendos a seus mais de 136 mil cotistas.

O valor por cota será de R$ 0,90, equivalente a um dividend yield anualizado de 9,68% sobre o preço de mercado de R$ 111,54. Terão direito de receber os proventos todos os cotistas que investiram em papéis do fundo até 31 de janeiro.

Listado na bolsa desde janeiro de 2020, o TRXF11 é do tipo híbrido e tem 56 imóveis em 14 estados, localizados em centros urbanos e alugados para empresas como Assaí, Pão de Açúcar, Extra, Carrefour e Leroy Merlin.

Valorização comparado ao Ibovespa

A valorização das cotas no mercado secundário, mais os dividendos recebidos, no primeiro mês do ano, geraram uma rentabilidade total aos investidores do TRXF11 de 1,35%. Em comparação, no mesmo período, o Ibovespa recuou 4,8%, enquanto o Certificado de Depósito Interbancário (CDI) fechou o mês de janeiro em 0,97%.

Em relação ao segmento de fundos imobiliários, o TRX Real Estate valorizou 0,6% acima do Índice Fundos de Investimentos Imobiliários (Ifix), principal índice de desempenho para FIIs da bolsa. Desde o início das negociações das cotas do fundo na B3, em 2021, a rentabilidade total do TRXF11 é de 59,45%, enquanto o Ifix valorizou 6,83%.

No mês passado, o fundo registrou a maior evolução mensal de cotistas em sua história com a entrada de cerca de 9,8 mil novos investidores. Já o volume médio diário negociado de cotas do TRXF11 em janeiro de 2024 foi de aproximadamente R$ 12,37 milhões. Neste ano, o TRXF11 também alcançou a marca de R$ 1,7 bilhão em valor de mercado.

