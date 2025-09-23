Mercado Imobiliário

Patrocínio:

Design sem nome (3)

Tributação de LCI vai deixar financiamento habitacional mais caro, diz Abecip

Entidade espera uma redução na oferta desses títulos, o que diminuiu o crédito habitacional e eleva taxas para o comprador

. (Witthaya Prasongsin/Getty Images)

. (Witthaya Prasongsin/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 21h12.

A proposta de taxar em 7,5% o rendimento de letras de crédito do agronegócio (LCA) e do setor imobiliário (LCI) , incluida na Medida Provisória 1303 — editada pelo governo como alternativa à cobrança do IOF, fez a Associação das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip) disparar um alerta.

A entidade explica que a tributação sobre LCI terá impacto direto no custo do financiamento habitacional. A tendência, segundo a Abecip, é que ocorra uma redução de ofertas desse título, restringindo a oferta de crédito imobiliário — e elevando as taxas para o comprador final.

Segundo a Abecip, as LCIs desempenham papel estratégico no financiamento habitacional brasileiro, especialmente neste momento em que a caderneta de poupança, tradicional fonte de recurso do setor, apresenta retração.

"Hoje, o funding proveniente das LCIs, com um saldo de R$ 491 bilhões em 31 de agosto último, já representa cerca de 64% do saldo da poupança (R$ 762 bilhões) na mesma data, tornando-se essencial para a manutenção e expansão do crédito imobiliário no país."

Antes isentos, esses papéis se tornaram o ponto mais sensível do texto e provocaram atritos entre o governo e congressistas.

Em última instância, conforme a Abecip, a medida pode dificultar o acesso à casa própria para milhares de famílias brasileiras, reduzindo os negócios imobiliários, que são relevantes geradores de empregos em todo o país.

A entidade também defende que qualquer mudança na estrutura de incentivos das LCIs seja amplamente debatida e cuidadosamente analisada, "considerando não apenas a ótica arrecadatória, mas, sobretudo, os efeitos sobre o financiamento habitacional, o desenvolvimento econômico e o bem-estar social".

Outros pontos alterados

O relator da proposta, deputado Carlos Zarattini (PT-SP) também alterou outros pontos na MP. Um deles diz respeito à isenção de IR, que antes era restrita à poupança e agora foi ampliada para outros papéis acessíveis a pessoas físicas, como CRI, CRA e CPR.

O texto ainda mexeu nas letras de crédito de desenvolvimento, as chamadas LCDs: pessoas jurídicas foram isentas e pessoas físicas passam a pagar 7,5%.

Em relação aos paraísos fiscais, a alíquota de 25% prevista na MP foi mantida, mas só passa a valer um ano depois da publicação da lei. Zarattini também abriu exceções para operações de mercado de balcão, dentro e fora do país.

Nos instrumentos de crédito, a alíquota única de 5% deixou de existir. O novo texto estabelece 7,5% para aplicações de pessoas físicas em letras de crédito e 17,5% para pessoas jurídicas. Fundos imobiliários e do agronegócio, por sua vez, ficam isentos desde que tenham pelo menos cem cotistas. Já os fundos de participação, que antes seriam tributados em 17,5%, foram liberados.

As debêntures incentivadas também ganharam nova modelagem: pessoas físicas não pagarão imposto, enquanto empresas seguem com carga de 17,5%.

O relator ainda incluiu regras de alocação e penalidades para evitar desvios. No caso das debêntures de infraestrutura, a isenção foi mantida, mas também com previsão de punição em caso de descumprimento.

Acompanhe tudo sobre:Mercado imobiliáriofinanciamento-de-imoveisIOFImposto de Renda 2025

Mais de Mercado Imobiliário

HSI e Kinea investem R$ 70 milhões na ampliação de shopping em Minas Gerais

O que avaliar no contrato de aluguel antes de assinar

Essa cidade está cada vez mais próxima de uma bolha imobiliária — e não fica no Brasil

MP aciona Justiça para recuperar imóvel onde residiu Machado de Assis

Mais na Exame

Marketing

Red Bull transforma prédio icônico de Porto Alegre em rampa gigante de skate; veja vídeo

Minhas Finanças

Mega-Sena: resultado do concurso 2.918; prêmio é de R$ 45,9 milhões

Um conteúdo Esfera Brasil

Brasil tem ‘apagão’ na governança de gastos tributários, diz Instituto Esfera

Brasil

Oficial de Justiça tenta notificar Eduardo Bolsonaro, mas é informado que ele está nos EUA