Mercado Imobiliário

Tenho cinco irmãos, mas só eu cuidei da nossa mãe. Posso fazer usucapião?

Especialista responde dúvida de leitores; envie você também suas perguntas

Tem alguma dúvida sobre imóveis, locação ou venda? Envie suas perguntas para a EXAME (Exame)

Tem alguma dúvida sobre imóveis, locação ou venda? Envie suas perguntas para a EXAME (Exame)

Marcelo Tapai
Marcelo Tapai

Especialista em Direito Imobiliário

Publicado em 1 de março de 2026 às 08h00.

Em 2019, comprei um apartamento em um condomínio em Mongaguá, no litoral de São Paulo. Esse imóvel tinha algumas dívidas de IPTU e de condomínio, e quando fui tentar pagar essas pendências, fui informado de que as dívidas estavam sob responsabilidade da Caixa. Fui ainda mais surpreendido ao saber que havia um processo judicial relacionado ao pagamento dessas dívidas e que eu teria que aguardar a finalização desse processo. Além disso, havia outro processo, uma ação coletiva movida pelos proprietários contra a Caixa e a construtora, devido às más condições dos imóveis no momento da entrega.

A Caixa e a construtora foram condenadas a realizar todas as reformas necessárias no condomínio. Em julho deste ano, recebi a notícia de que meu imóvel havia sido invadido, apesar de eu ter autorizado apenas a minha entrada no local, com a administradora e a portaria cientes de que ninguém mais deveria adentrar o apartamento. Quando entrei em contato com a Caixa, fui informado de que, temporariamente, os contratos de transferência de titularidade, o registro do imóvel e a escritura estavam paralisados. Tenho cinco irmãos, mas no terreno da minha mãe fui eu que fiz a casa. Eu pago os impostos, moro na casa. Minha mãe faleceu e eu que cuidava dela até seus últimos dias. Posso entrar com usucapião pela casa?

Resposta de Marcelo Tapai, advogado especialista em direito imobiliário: O cuidado prestado à mãe é uma questão moral e afetiva, mas, por si só, não garante um direito automático a uma parte maior da herança. Legalmente, a herança é dividida igualmente entre os herdeiros, a menos que haja um testamento válido que determine o contrário. A usucapião é um caminho diferente, focado na posse prolongada do bem.

A usucapião é um meio legal pelo qual uma pessoa pode adquirir a propriedade de um imóvel ou bem móvel após um longo período de posse contínua, pacífica e sem oposição do verdadeiro proprietário. Esse mecanismo está previsto no Código Civil e tem o objetivo de garantir o direito à propriedade para quem exerce posse legítima sobre um bem.

O fato de ter cuidado da sua mãe até seus últimos dias demonstra uma situação de posse, mas para a usucapião, a lei exige seja comprovado a posse exclusiva, ininterrupta, sem oposição e com "ânimo de dono" (ou seja, agindo como se fosse o único proprietário) por um período determinado após o falecimento dela.

Portanto, para que um herdeiro consiga usucapir um imóvel deixado pelo falecido, ele precisa comprovar que sua posse sobre o bem atende aos seguintes requisitos:

O prazo exigido pode variar entre 10 a 15 anos, dependendo do tipo de usucapião e das circunstâncias específicas do caso. A contagem desse prazo começa a partir da data do falecimento da sua mãe, ou do momento em que sua posse se tornou exclusiva e sem oposição.

Importante mencionar que a abertura de um inventário ou uma notificação extrajudicial dos outros herdeiros interrompe essa característica.

Tem alguma dúvida sobre imóveis, locação ou venda? Envie suas perguntas para exameinvest@exame.com

Acompanhe tudo sobre:Mercado imobiliárioCaixaImóveisHerança

Mais de Mercado Imobiliário

Sede do governo terá dobro de área ocupada por escritórios no centro de SP

Locação de imóvel comercial cresceu mais que o dobro da inflação

Metro quadrado no Brooklin e Vila Olímpia alcançam Leblon e Ipanema

James Bond na Paraíba: Aston Martin lança empreendimento imobiliário no Brasil

Mais na Exame

Negócios

A cerveja que nasceu na Amazônia, virou símbolo do Pará e hoje fatura R$ 300 milhões

Brasil

Desgaste de Lula no pós-Carnaval reforça disputa voto a voto, dizem analistas

ESG

Conselheira 101 abre inscrições para formar mulheres negras e indígenas em conselhos

Esporte

Fluminense x Vasco: onde assistir e horário pela semifinal do Campeonato Carioca