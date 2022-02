SíndicoNet lança calculadora gratuita que ajuda condomínio a economizar

A inflação mais elevada no Brasil desde 2015 está corroendo a renda e o poder de compra dos brasileiros e levando a um pente-fino de despesas que podem ser eliminadas ou ao menos reduzidas. Uma das principais fontes de gastos de brasileiros de diferentes classes sociais está no condomínio para quem mora em prédios e conjuntos de casas.

De olho nessa necessidade imediata, mas sempre relevante, o SíndicoNet, maior plataforma de conteúdo, capacitação e serviços para condomínios do Brasil, acaba de lançar uma ferramenta gratuita que pretende ajudar síndicos e administradoras a identificar de que forma e quanto é possível economizar nos gastos do condomínio.

A nova solução é chamada de Calculadora de Economia e faz parte do marketplace do SíndicoNet que conecta síndicos a diferentes fornecedores do país, incluindo a avaliação do serviço. O objetivo da nova ferramenta é contribuir para a solução de problemas de gastos excessivos e para otimização de custos em condomínios do Brasil.

A Calculadora de Economia mapeia o perfil e as características de cada condomínio por meio de respostas a um formulário que qualquer síndico, conselheiro ou até mesmo condômino pode preencher, como número de unidades, valor da cota condominial e se existem hidrômetros individualizados para a medição do consumo de água.

Depois de preenchida, a calculadora identifica possíveis focos de gastos desnecessários com base em informações de condomínios em todo o país, além de indicar alternativas de economia para síndicos e administradores.

A ferramenta faz comparações com condomínios semelhantes e aponta em que despesas há potencial de economia e a estimativa de quanto (em reais) o condomínio pode poupar. O resultado é disponibilizado em um relatório que pode ser baixado em PDF, de forma gratuita, com informações divididas pelos principais grupo de contas de uma fatura:

Folha de Pagamento

Contas de consumo

Manutenção

Administração.

“Há inúmeras possibilidades de economia de gastos que podem ajudar diretamente os síndicos, sejam experientes ou iniciantes. A calculadora faz o mapeamento dessas possibilidades por meio das respostas e fornece os direcionamentos e as referências de valores que são possíveis adotar na gestão”, disse Julio Paim, CEO do SíndicoNet.

A Calculadora de Economia foi desenvolvida pelo CoteiBem SíndicoNet, nome do marketplace da empresa, com a colaboração de especialistas parceiros.

O SíndicoNet foi adquirido pelo QuintoAndar em novembro de 2020, mas continua a operar de forma independente à maior startup de aluguel, compra e venda e moradia da América Latina.