Senna Tower: residencial anunciado como o mais alto do mundo promete ser marco da engenharia

Recentemente anunciado pela FG Empreendimentos como o prédio residencial mais alto do mundo, o Senna Tower promete ser um marco na engenharia do Brasil, consolidando o Balneário Camboriú como referência global em construções de alta complexidade.

"O Senna Tower é muito mais que um marco arquitetônico, é um símbolo de inovação, tecnologia e excelência. Estamos trazendo ao Brasil os melhores profissionais do mundo e as soluções mais avançadas para entregar um empreendimento que reflete o legado de Ayrton Senna: precisão, velocidade e determinação. Este projeto elevará o patamar da construção civil no país e será uma referência global”, destaca Jean Graciola, presidente da FG Empreendimentos.

O investimento na construção será de R$ 3 bilhões.

Excelência na engenharia e na arquitetura

Com mais de 500 metros de altura, o Senna Tower se destaca pela robustez técnica e inovação. A engenheira Stéphane Domeneghini, diretora-executiva da FG Talls, empresa do Grupo FG, é a responsável técnica pelo projeto arquitetônico e pela gestão de projetos. Stéphane também representa o Brasil em organizações internacionais como o CTBUH (Council on Tall Buildings and Urban Habitat).

A construção terá 228 unidades, sendo:

18 "mansões suspensas" que podem chegar a 563 m²

204 apartamentos de até 400 m²

4 coberturas duplex de 600 m²

2 mega coberturas triplex de 903 m²

8 elevadores de ultravelocidade

6 pavimentos de lazer privados

“O Senna Tower é um projeto que representa a convergência de excelência em engenharia e arquitetura, com o compromisso de entregar um empreendimento que marcará a história da construção civil no Brasil e no mundo. Liderar o desenvolvimento arquitetônico e de todas as soluções técnicas desse ícone é uma honra e mérito da carreira que trilhei pautada no desenvolvimento intelectual. Eu vivo imersa nesse projeto desde os primeiros estudos no terreno, os primeiros trações e soluções foram idealizados há mais de 7 anos. Essa evolução do projeto que tecnicamente desenvolvi e que se transformou em uma obra simbólica para humanidade através do conceito criativo da Lalalli Senna (sobrinha de Ayrton) é algo único, inspirador”, celebra Domeneghini.

“O Senna Tower conta um time de projetistas do mais alto patamar de engenharia hoje no mundo, com mais de 30 escritórios de projetos envolvidos, tendo optado pelos nossos melhores parceiros nacionais, que fizeram parte da construção do nosso know-how técnico hoje único no Brasil, junto com uma equipe interna totalmente vocacionada a esse projeto já há 5 anos”, explica o presidente da FG Empreendimentos.

Fatih Yalniz, da WSP de Nova Iorque, será o responsável pela solução estrutural do arranha-céu. Ele já liderou as soluções de edifícios reconhecidos mundialmente, como a Steinway Tower, o residencial mais fino do mundo e com mais de 400m de altura.

“O Senna Tower é um desafio técnico extraordinário. Projetos dessa magnitude exigem uma combinação de engenharia avançada e precisão, e nossa abordagem foca em garantir que a torre não apenas se destaque por sua altura, mas também por sua segurança e eficiência estrutural, usando as soluções e abordagens técnicas mais avançadas disponíveis no mundo”, comenta Fatih. O engenheiro também já trabalhou em um dos projetos mais icônicos da história recente, o One World Trade Center, que é o edifício mais alto das Américas - e que será superado pelo Senna Tower em altura.