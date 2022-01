Santander leiloa 16 imóveis com descontos

Na segunda-feira, 17, às 11h, a Zukerman realizará o leilão online de 16 imóveis do Banco Santander.

Os lotes estão localizados nos estados do Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo.

Há opções ocupadas e desocupadas, incluindo fazendas, galpões, terrenos, prédios e propriedades comerciais.

Entre elas está uma ex-agência do Banco Santander, localizada no centro de Guarulhos (SP). O imóvel está desocupado, possui terreno de 378 metros quadrados, e tem lance inicial de R$ 5,8 milhões.

Aprenda como investir seu dinheiro para realizar o sonho da casa própria! Comece agora.

No centro da capital paulista, outra ex-agência do Banco, com terreno de 536 metros quadrados e área construída de 1 mil metros quadrados, está disponível para lance inicial de R$ 5,7 milhões.

Para participar da negociação e ofertar lances, os interessados devem se cadastrar no site da Zukerman Leilões, ler o edital do lote desejado e se habilitar para o leilão.

O pagamento pode ser à vista, financiado conforme aprovação, ou parcelado em até 60 vezes, com sinal mínimo de 20%.