Santander leiloa mais de 100 imóveis com IPTU pago e lances a partir de R$ 29 mil

O Santander está leiloando mais de 100 imóveis com descontos de até 64%. Os lances iniciais variam entre R$ 29,2 mil e R$ 1,7 milhão e podem ser feitos pela loja online da Sold Leilões, na Superbid. Lotes comerciais foram leiloados até hoje, 22 de agosto, às 14h, enquanto lotes residenciais serão leiloados até 29 de agosto, às 15h30. Até a data dos leilões, todos os imóveis possuem os débitos de condomínio e IPTU quitados. Para consultar os editais, basta acessar o portal do Santander (www.santanderimoveis.com.br).

Entre as opções leiloadas estão casas, apartamentos, salas, galpões, prédios e terrenos em 14 estados do país:

Rio de Janeiro (22);

São Paulo (21);

Minas Gerais (12);

Pernambuco (10);

Rio Grande do Sul (10);

Paraná (7);

Bahia (4);

Goiás (4);

Paraíba (3);

Pará (3);

Sergipe (3);

Ceará (1);

Santa Catarina (1);

Mato Grosso (1).

Destaques no Sudeste

O Sudeste concentra a maior parte dos lotes. Em São Paulo (SP), um apartamento de 92 m² pode ser arrematado a partir de R$ 212 mil (42% de deságio). Ainda na capital paulista, uma casa de 136 m² está à venda por lances a partir de R$ 440,4 mil (38% abaixo do valor de avaliação). Outra casa, com 386 m², recebe lances a partir de R$ 766,9 mil (54% de deságio). Já em Araraquara (SP), a partir de R$ 161,7 mil, é possível adquirir uma casa de 275 m² (44% abaixo do valor de avaliação).

No Rio de Janeiro (RJ), um apartamento de 67 m² pode ser arrematado a partir de R$ 368 mil (41% de deságio). Outro apartamento, de 51 m², recebe lances a partir de R$ 83,1 mil (41% abaixo do valor de avaliação). Em Itaboraí (RJ), uma casa com 300 m² está à venda a partir de R$ 209,4 mil (38% de deságio).

Já em Juiz de Fora (MG), um apartamento de 90 m² está disponível a partir de R$ 167 mil (48% de deságio). Em Sete Lagoas (MG), quatro terrenos com 510 m² recebem propostas a partir de R$ 58,5 mil (50% abaixo do valor de avaliação).

Destaques no Sul

No Sul, em Porto Alegre (RS), um apartamento com 60 m² está à venda a partir de R$ 130 mil (32% abaixo do valor de avaliação). Uma casa com 73 m² recebe lances a partir de R$ 110 mil (42% de deságio). Outro imóvel, com 270 m², pode ser arrematado por lances a partir de R$ 438,9 mil (42% abaixo do valor de avaliação).

Já em Joinville (SC), a partir de R$ 184,2 mil, é possível adquirir um apartamento de 71 m² (34% de deságio).

Destaques no Nordeste

No Nordeste, uma casa com 246 m² está à venda em Juazeiro (BA) a partir de R$ 134,7 mil (46% abaixo do valor de avaliação). Em Camaçari (BA), um lote com 5 mil m² recebe lances a partir de R$ 309,5 mil (54% abaixo do valor de avaliação).

Em Monte Alegre de Sergipe (SE), a partir de R$ 81,6 mil, é possível adquirir uma casa com 175 m² (46% abaixo do valor de avaliação). Por lances a partir de R$ 29,2 mil, uma casa com 318 m², em Cristinápolis (SE), é anunciada (57% de deságio).

Financiamento dos lotes

As condições de pagamento variam conforme o tipo do imóvel. Para os residenciais, há financiamento de até 80% da propriedade em até 420 meses; para salas comerciais, o financiamento é em até 360 meses; para imóveis comerciais, existe a opção de parcelamento em até 11 vezes sem juros ou em até 60 vezes com juros. Lotes e terrenos devem ser adquiridos exclusivamente à vista.

