Saiba quais são as ruas mais caras de São Paulo – uma delas fica na Zona Leste

Rua Seridó, Avenida Magalhães de Castro e Rua Frederic Chopin são alguns dos endereços mais valorizados da cidade de São Paulo segundo a Loft. A startup imobiliária realizou levantamento com 54 mil apartamentos vendidos nos últimos 12 meses na capital paulista com base nos dados do ITBI, Imposto de Transmissão de Bens e Imóveis, cobrado pela Prefeitura. Foram considerados logradouros com ao menos quatro transações no período analisado.

O Jardim Europa foi o bairro que mais apareceu no levantamento, com seis ruas no ranking de 20 das mais valorizadas da cidade. Entre elas, a campeã, Rua Seridó, com transações que chegaram a quase R$ 20 milhões. Além dela, a terceira colocada, Frederic Chopin, com apartamentos vendidos a uma média de R$ 18,36 milhões.

A Avenida Magalhães De Castro, vice-líder do levantamento, é endereço do complexo Cidade Jardim, que abriga shopping e conjunto comercial e residencial de alto padrão. Ela fica localizada na Zona Sul da cidade, no bairro do Morumbi, e teve preço médio de negociação de R$ 19,26 milhões.

“O levantamento mostra como a localização é fundamental para a definição do preço de um imóvel. O Jardim Europa e a Vila Nova conceição, por exemplo, têm acesso fácil a pólos financeiros e de serviços, como a região da avenida Faria Lima, mas ao mesmo tempo possuem ruas calmas e arborizadas”, afirma, em nota, o gerente de dados da Loft, Fábio Takahashi. “A Avenida Magalhães De Castro está no mesmo perfil, pois conta com imóveis no complexo Cidade Jardim, que integra estrutura comercial, residencial e de serviços.”

O resultado final do levantamento foi um predomínio dos bairros das Zonas Oeste e Sul da cidade entre as 20 ruas mais caras da cidade. A única exceção é Rua Professor João De Oliveira Torres, no Jardim Anália Franco (Vila Formosa), na Zona Leste de São Paulo. Por lá, os apartamentos foram transacionados por uma média de R$ 6,8 milhões – último lugar no ranking.

A rua fica próxima ao shopping Anália Franco e ao Clube Recreativo Ceret, dois dos maiores pontos de interesse da região, considerada a mais nobre da Zona Leste da capital.

No ranking, as maiores médias de tamanho de apartamentos foram registradas na Praça Pereira Coutinho, na Vila Nova Conceição, com imóveis na casa dos 911m². Na sequência, a Rua Frederic Chopin, no mesmo bairro, com apartamentos de 859m². E por fim, a Avenida Magalhães De Castro, no Morumbi, com média de metragem de 853 m².

Veja a lista das ruas mais caras da cidade de São Paulo