Rio Bravo cancela oferta para compra de ações do Pátio Higienópolis, mas cotista vai receber prêmio

A Rio Bravo Investimentos anunciou o cancelamento da oferta pública destinada à aquisição de novas ações do Shopping Pátio Higienópolis (SHPH11).

Os cotistas do fundo, no entanto, não sofrerão prejuízos. Vão receber um prêmio estimado em cerca de R$ 20 por cota, o que representa um ganho anualizado de 2,1% para o investidor. Esse valor será pago integralmente aos cotistas, condicionado à conclusão da venda do empreendimento.

Segundo a empresa, o recebimento integral desse prêmio oferece uma oportunidade estratégica para os cotistas, proporcionando benefícios financeiros imediatos e um retorno potencial elevado. A Rio Bravo destaca que, diante dos desafios atuais do mercado, essa compensação se mostra vantajosa para os investidores.

A decisão de cancelar a oferta reflete uma resposta ágil da Rio Bravo ao cenário estressado dos fundos imobiliários. A oferta estava sendo realizada para que o fundo adquirisse uma parcela maior do shopping, aumentando sua posição.

"O Shopping Pátio Higienópolis é um ativo icônico e de excelência, sempre bem avaliado. Para se ter uma ideia, a TIR (Taxa Interna de Retorno) do cotista que entrou na inauguração do fundo é superior a 20% ao ano, todos os anos, ao longo de 25 anos, um resultado excelente", explica Anita Scal, sócia e diretora de investimentos imobiliários da Rio Bravo.

Mas a janela do mercado fechou para esse tipo de estratégia, trazendo volatilidade às cotas do fundo. "Mesmo assim, a Rio Bravo ativamente estruturou uma operação que gera ganho para os cotistas, mesmo sem aumentar a posição, vendendo o direito de preferência do fundo. Isso resultou em um prêmio extremamente relevante para os cotistas, que pode ser bem aproveitado no atual momento de mercado", afirma Scal.

Como será o pagamento

O prêmio será pago somente se todas as condições precedentes forem devidamente cumpridas. A oferta, originalmente formalizada por meio de um memorando de entendimentos assinado em 23 de dezembro de 2024, previa a aquisição de até 14,77% adicionais no Shopping Pátio Higienópolis (SHPH11), o que elevaria a participação do fundo para 40,46%.

Para viabilizar essa aquisição, uma emissão de cotas havia sido aprovada em assembleia geral de cotistas em 24 de janeiro de 2025.