Mercado Imobiliário

Patrocínio:

Design sem nome (3)

Ricardo Nunes aprova venda de terreno público nos Jardins para virar empreendimento bilionário

Prefeito sancionou lei que permite alienação de travessa avaliada em R$ 16,6 milhões, mas área está em decreto de utilidade pública para acesso de estação de metrô

A Travessa Engenheiro Antônio de Souza Barros Júnior, que liga a Alameda Lorena à região da Rua Pamplona no bairro nobre, foi avaliada em R$ 16,6 milhões por técnicos municipais. (Governo de SP/Flickr)

A Travessa Engenheiro Antônio de Souza Barros Júnior, que liga a Alameda Lorena à região da Rua Pamplona no bairro nobre, foi avaliada em R$ 16,6 milhões por técnicos municipais. (Governo de SP/Flickr)

Luanda Moraes
Luanda Moraes

Colaboradora

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 14h21.

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), sancionou uma lei que autoriza a venda de uma pequena via nos Jardins que tende a virar um empreendimento imobiliário de luxo. A decisão, publicada no Diário Oficial nesta terça-feira, 7, cria um impasse já que a mesma área está prevista para abrigar o acesso da futura estação Nove de Julho, da Linha 16-Violeta do metrô.

A Travessa Engenheiro Antônio de Souza Barros Júnior, que liga a Alameda Lorena à região da Rua Pamplona no bairro nobre, foi avaliada em R$ 16,6 milhões por técnicos municipais.

Paralelamente, a incorporadora Helbor já mostrou interesse e quer usar o espaço como parte de um condomínio residencial de altíssimo padrão, que incluirá outros terrenos vizinhos onde havia uma vila já parcialmente demolida. O valor total do projeto está estimado em R$ 994 milhões, praticamente bilionário.

O problema é que documentos oficiais recentes indicam a travessa como local escolhido para construir um acesso à estação de metrô. O processo de implantação da Linha 16-Violeta está em fase já avançada, com audiências públicas realizadas e contrato previsto para 2026.

A Acciona, empresa espanhola que opera a Linha 6-Laranja, já manifestou interesse em tocar a obra e apresentou estudos técnicos que apontam a necessidade de usar exatamente aquela área.

Para viabilizar o processo, foi preciso mudar a classificação jurídica da travessa. Ruas e praças são consideradas pela lei brasileira como "bens de uso comum do povo" e não podem ser negociadas.

Sendo assim, a Câmara Municipal aprovou transformar o local em "bem dominial", categoria que permite a alienação. Agora, com a sanção de Nunes, a operação está autorizada.

A decisão do prefeito abrangeu ainda outras duas áreas na região da Faria Lima. Uma delas é um pequeno terreno municipal situado em frente ao complexo B32, conhecido como Prédio da Baleia, numa das faixas mais valorizadas da avenida. A outra é a Rua Aurora Dias Carvalho, via sem saída com acesso pela Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, cujos imóveis no entorno pertencem em sua maioria à CAOA Patrimonial.

Nunes também vetou quatro trechos do projeto original, todos vindos de emendas parlamentares. Entre os vetos estão a privatização da Rua Canoal, na zona sul, solicitada pela Igreja Batista do Morumbi, e de parte da Rua América Central, em Santo Amaro.

O prefeito justificou que não ficou demonstrada a relevância dessas mudanças para o planejamento urbano da cidade.

Acompanhe tudo sobre:São Paulo capitalMercado imobiliário

Mais de Mercado Imobiliário

Log mira entrega de 2 milhões de metros quadrados até 2028 — Nordeste está no centro da estratégia

Vivo há 28 anos com uma pessoa, mas ela tem uma segunda família. Como fica o nosso imóvel?

Condomínio pode me proibir de ter vaso de planta na varanda?

Novo modelo pode mudar mercado hipotecário nos EUA; ação de empresa sobe 18%

Mais na Exame

Ciência

Refrigerantes zero podem elevar risco de gordura no fígado, aponta estudo

Negócios

Ele comprou uma empresa e fez ela crescer 171% em dois anos — agora quer fazer tudo de novo

Carreira

O hábito mental que bloqueia o lado positivo da vida — e como reverter, segundo terapeuta

Tecnologia

Oktoberfest 2025 terá 330 câmeras e tecnologia de IA para reconhecimento facial