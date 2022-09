Resale vende 3.500 imóveis com descontos de até 88% em todo o país

Durante todo o mês de setembro, a Resale está ofertando 3.500 imóveis para venda direta e leilão. São casas, apartamentos, lotes e salas comerciais entre R$ 9,4 mil e R$ 26 milhões, em todas as regiões do Brasil, com destaque para os estados de Goiás, Paraíba e São Paulo. As ofertas têm descontos de até 88% e são negociadas de forma online pelo portal da Resale.

“Entendemos a tecnologia como uma maneira de alcançar o maior número de pessoas interessadas na compra de imóveis e oportunizar o acesso à moradia. A qualquer hora e a um clique, o interessado consegue fazer a busca da sua propriedade com segurança e praticidade”, afirma o CEO da Resale, Marcelo Prata.

Para consultar os lotes à venda, é preciso acessar o site da Resale e aplicar os filtros de acordo com o seu interesse: por região, tipo de imóvel, valor ou situação (ocupado ou desocupado).

Oportunidades em destaque

Uma das propriedades em destaque é um apartamento residencial em Valparaíso de Goiás (GO), com dois dormitórios, uma cozinha e área privativa de 63,72 m², ofertado por R$ 39,1 mil, 70% abaixo do valor de mercado.

Outra oportunidade é uma casa residencial em Barueri (SP), com cinco dormitórios e área construída de 759 m², a partir de R$ 1,75 milhão, 35% abaixo do valor de mercado.

