Rei dos arranha-ceús: como Harry Triguboff virou o mais rico do mundo no setor imobiliário

O mercado imobiliário global foi sacudido durante décadas por ciclos de alta e queda — e, mais recentemente, pelo choque das taxas de juros. Mas um empresário, em particular, conseguiu atravessar essas turbulências praticamente ileso.

Aos 93 anos, Harry Triguboff é o homem mais rico do setor imobiliário no mundo.

Com uma fortuna estimada em US$ 23,1 bilhões, ele aparece no ranking de bilionários da Forbes, ocupando a 110ª posição geral e a segunda entre os mais ricos da Austrália em 2026.

O patrimônio é resultado de mais de seis décadas construindo torres residenciais, principalmente em território italiano, e de uma aposta persistente no mercado de apartamentos de alto padrão, que resistiu até mesmo a um ciclo recente de juros elevados.

Empresário nasceu na China

A trajetória do empresário começou longe dos arranha-céus que hoje definem seu império. Triguboff nasceu em 1933 na cidade de Dalian, na China, filho de imigrantes russos.

Ele se mudou para a Austrália ainda jovem. Antes de entrar no mercado imobiliário, passou por diferentes atividades, chegando a dirigir táxi e trabalhando com o negócio da família no setor têxtil, segundo perfil publicado pela Forbes.

Meriton foi ponto de virada

O ponto de virada de Triguboff veio em 1963, quando ele fundou a incorporadora Meriton Group.

O primeiro empreendimento era modesto: um prédio com apenas oito apartamentos. Mas o projeto marcaria o início de uma expansão contínua que transformaria a empresa na maior desenvolvedora residencial da Austrália.

Enquanto muitos australianos ainda preferiam morar em casas térreas, Triguboff apostou em um modelo que se tornaria cada vez mais comum nas grandes cidades: torres residenciais de alta densidade.

Foi assim que ganhou o apelido de "High-Rise Harry", algo como "Harry dos arranha-céus". Boa parte desses empreendimentos foi construída em Sydney, um dos mercados imobiliários mais caros do mundo.

Os projetos da Meriton ultrapassam 75 mil unidades construídas, consolidando o grupo como um dos principais protagonistas do boom imobiliário australiano.

A permanência de Triguboff no topo do ranking global do setor chama atenção porque o mercado imobiliário atravessou um período difícil nos últimos anos, segundo fontes ouvidas pela Forbes.

O setor foi pressionado pelo ciclo global de alta das taxas de juros, que encareceu o crédito e reduziu a demanda por imóveis em diversos países.

Triguboff continua ativo

O patrimônio do empresário foi sustentado pela força do mercado de alto padrão na Austrália e em partes da Ásia-Pacífico, mesmo com o cenário desafiador, de acordo com tais fontes.

Com mais de nove décadas de vida, Triguboff continua ativo no comando da Meriton e segue influente no debate sobre habitação na Austrália.

Ele frequentemente defende a ampliação da oferta de apartamentos e políticas que estimulem o crescimento populacional para enfrentar a escassez de moradias nas grandes cidades, segundo fontes ouvidas pela Reuters.

Mais de sessenta anos depois de erguer seu primeiro prédio, o empresário permanece como um dos grandes construtores do skyline australiano.