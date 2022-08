QuintoAndar lança contrato de ‘Aluguel Sem Administração'; entenda

O QuintoAndar, plataforma de aluguel, compra e venda de imóveis, anunciou quarta-feira, 31, o lançamento da modalidade de contrato 'aluguel sem administração'. Dessa maneira, o proprietário do imóvel fecha contrato diretamente com o inquilino sem intermediação. O objetivo do modelo, que exclui a taxa de administração mensal, é contemplar um novo perfil de clientes.

Em entrevista à EXAME Invest, Caio Oliveira, Diretor de Produto de Aluguel, explicou que o novo produto atende uma demanda do mercado brasileiro. “Decidimos ampliar nosso modelo de negócio para atender um segmento de pessoas que preferem ter um aluguel sem a administração de terceiros. Existem proprietários, por exemplo, que moram no mesmo prédio e preferem ter um contato direto com o inquilino ou proprietários que têm muitos imóveis e já tem uma estrutura para fazer esta gestão do imóvel.”

Somente nos primeiros 10 dias do período de teste novo produto, o QuintoAndar teve aumento de 7% em novos imóveis dentro da modalidade "aluguel sem administração". O proprietário poderá optar pela modalidade do contrato no momento de publicação do imóvel, e a informação ficará visível ao inquilino na página de detalhes, junto às demais características de cada imóvel. Ele anunciará no QuintoAndar e utilizá-lo como plataforma de divulgação sem qualquer custo, com a mesma exposição dos imóveis administrados pela empresa.

“Depois disso, o processo é igual. Ele recebe um fotógrafo profissional para tirar as fotos para o anúncio. O dono do imóvel recebe informações que auxiliam de como tornar o imóvel mais líquido, ou seja, trabalhar com ele a precificação do imóvel, as condições de visita”, acrescenta o executivo. Além disso, o proprietário e inquilino contam com agendamento online de visitas, vistoria de entrada e assinatura do contrato digital.

No contrato de “aluguel sem administração”, o inquilino precisa contratar a ‘fiança simples’ do QuintoAndar como garantia locatícia, cujo valor varia de acordo com o perfil de crédito do inquilino e das características do imóvel. A taxa de corretagem, por sua vez, segue o mesmo modelo do contrato administrado pelo QuintoAndar e é paga pelo proprietário na cobrança do primeiro aluguel.

O QuintoAndar fica responsável pela gestão do contrato, o que envolve realizar cobranças do inquilino, vistorias de saída ou gestão de eventuais pedidos de reparos, por exemplo. Esta modalidade inclui ainda benefícios exclusivos no mercado, como a garantia locatícia assumida pelo QuintoAndar com pagamento do aluguel em dia mesmo que o inquilino atrase; e a Proteção QuintoAndar, que cobre eventuais danos ao imóvel causados pelo inquilino até R$ 50 mil.