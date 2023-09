Quer ser dono de uma ilha? Propriedade compartilhada está à venda por R$ 19,7 milhões

Uma ilha privativa cercada por águas cristalinas está à venda na Baía de Todos os Santos (BA) em um negócio inédito. A Prime You, empresa especializada no compartilhamento de imóveis e bens de luxo, lança a propriedade à venda neste sábado, 30, no que será a primeira ilha privativa compartilhada do mundo.

“Ter uma ilha privativa com um barco é o sonho de muitas pessoas, mas a aquisição nem sempre é viável. Entre as barreiras estão o alto custo, a dificuldade de manutenção e até mesmo a indisponibilidade no mercado. A Prime You oferece essa possibilidade, cuidando de toda a gestão do ativo”, afirmou Marcus Matta, CEO e fundador da Prime You, em entrevista à EXAME Invest.

Serão 5.632 m² compartilhados entre quatro cotistas, com cada um desembolsando 25% do valor total da propriedade e da embarcação. Cada cota custa R$ 19,69 milhões e garante ao coproprietário o direito de utilizar o imóvel por uma semana a cada mês.

“A grande vantagem é não pagar 100% de uma propriedade que é usada, em média, até seis vezes no ano. Evita a dor de cabeça de montar corpo de funcionários, se preocupar com a manutenção. Não existe esse aborrecimento: a Prime faz a gestão e o proprietário fica apenas com o lado bom do imóvel, que é curtir”, defendeu Matta.

A ilha pertencia a um amigo de Matta, que não fazia uso da propriedade como gostaria e tinha a intenção de comprar uma casa de campo. Encantado com o mar cristalino da costa de Salvador, o CEO da Prime You viu uma oportunidade de negócio: a empresa comprou a ilha e o antigo dono ficou com uma das quatro cotas disponíveis. “Era muito dinheiro para pouco uso. Com o capital restante, meu amigo pode comprar uma cota na casa de campo também conosco e ainda sobrou dinheiro para investir”, disse.

As comodidades da ilha incluem praia privativa, píer e garagem para a embarcação e heliponto. A casa principal será entregue mobiliada e com eletrodomésticos. Conta com suítes, salas de jantar e de estar, mirante, duas cozinhas e adega climatizada – com acesso individual para cada cotista. Piscina, hidromassagem com borda infinita, bar, espaço para fogueira (fire pit), salão de convivência, spa e academia compõem a área de lazer.

E entre os serviços oferecidos, estão: chef com especialização na Le Cordon Bleu, ajudantes de cozinha, sommelier, serviço de limpeza e tripulação para o barco que inclui comandante e ajudante. A Prime You vai disponibilizar ainda um concierge para pedidos especiais.

As facilidades tem um preço. Cada proprietário vai desembolsar R$ 39 mil mensais com custos fixos de manutenção e funcionários. Alimentação e combustível contam como gastos extras a cada visita. A propriedade passará por reforma e estará pronta para uso em junho de 2024. A venda das três cotas restantes começa neste sábado, 30.

Compartilhado e privativo?

Apesar do compartilhamento, existe uma preocupação em oferecer um ambiente exclusivo a cada proprietário. A decoração é a mesma, mas todos podem trazer um toque pessoal à propriedade.

Funciona assim: os quatro donos terão acesso a um “baú” com enxoval e acessórios próprios, que incluem desde roupa de cama e toalhas até itens mais específicos, como sabonete de preferência e quadros da família. “O que agrega valor é que a compra é compartilhada, mas o uso é exclusivo. É tudo muito pessoal”, disse Matta.

Não é possível alugar a ilha, mas ela pode ser emprestada a amigos e familiares. Neste caso, seria utilizado um baú padrão, voltado aos convidados.

A agenda de visitas será definida no ano anterior, para facilitar o planejamento. Feriados e datas especiais serão sorteados entre os donos que manifestem interesse, em um sistema de rodízio para os anos seguintes. As semanas reservadas a cada proprietário por mês também podem ser trocadas, permitindo estadias mais longas.

Propriedade compartilhada como negócio

A venda da ilha compartilhada na Bahia marca a entrada da Prime You no Nordeste. Fundada em outubro de 2008, a empresa referência na América do Sul atua no segmento de propriedade compartilhada para além dos imóveis: aviões, helicópteros, embarcações, e carros esportivos também estão entre as possibilidades de aquisição via cotas.

No segmento imobiliário, as cotas oferecidas pela Prime You variam de R$ 6 milhões até R$ 22 milhões – a mais cara é uma mansão localizada em Angra dos Reis (RJ). Os planos, no entanto, envolvem descer a oferta para outras faixas de renda, ainda dentro do mercado de luxo. A empresa pretende oferecer, nos próximos meses, cotas para comprar imóveis partir de R$ 1 milhão.

