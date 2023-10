Quer comprar um imóvel em SP? Indicador mostra se o preço do anúncio é próximo do real

Quem está em busca de imóvel deve ter em mente que o preço final não é o mesmo do valor anunciado. Na cidade de São Paulo, por exemplo, em alguns bairros, esta diferença entre o valor final e o preço anunciado é mais relevante. É o caso dos seguintes bairros: Mooca, Morumbi e Sapopemba.

No bairro da Mooca, por exemplo, a diferença média de preço entre o valor pedido pelo proprietário e o efetivamente acertado em contrato é de 41,13%. No Morumbi, a diferença é de 36,32% e em Sapopemba é de 34,01%.

Em contrapartida, os bairros com anúncios mais próximos dos preços reais são Jardim Europa (5,11%), Jaçanã (10,42%) e Campo Belo (12,2%). Os dados fazem parte do Índice Preço Real Exame-Loft, que mede é a diferença do preço transacionado e preço anunciado, divulgado mensalmente pela Loft, uma das principais startups dedicadas ao mercado de imóveis no país.

50 bairros em São Paulo

O Índice Preço Real Exame-Loft avaliou 50 bairros da capital paulista. Em outubro, a diferença média entre o preço anunciado e o valor de fechamento do contrato nas transações para a cidade de São Paulo é de 19,39%. Isso representa queda de 1,27p.p. em relação ao mês de setembro. Trata-se do segundo mês seguido com redução no índice (houve aumento na série entre dezembro/22 e agosto/23).

Bairro em São Paulo Diferença entre o valor anunciado e valor do contrato Mooca 41,13% Morumbi 36,32% Sapopemba 34,01% Santo Amaro 30,30% Vila Mariana 26,45% Tremembé 25,77% Vila Andrade 24,92% Bom Retiro 24,87% Sacomã 24,38% Água Rasa 24,17% Jardim Paulista 23,45% Tucuruvi 23,29% Sumaré 22,55% Jardim América 21,53% Liberdade 21,41% Higienópolis 20,63% Jardim Paulistano 20,53% Lapa 20,40% Vila Romana 20,32% São Lucas 19,99% Vila Clementino 19,76% Vila Nova Conceição 19,16% Ipiranga 19,01% Brooklin 18,99% Vila Leopoldina 18,67% Vila Prudente 18,15% Perdizes 18,00% Barra Funda 17,92% Bela Vista 17,62% Cambuci 17,33% Itaim Bibi 17,10% Chácara Klabin 16,69% Moema Índios 15,98% Santa Cecília 15,79% Vila Medeiros 15,64% Moema Pássaros 15,34% República 15,34% Aclimação 15,29% Alto da Lapa 15,27% Pinheiros 14,66% Campos Elísios 14,55% Alto de Pinheiros 13,76% Bosque da Saúde 13,56% Vila Olímpia 13,52% Paraíso 13,34% Saúde 12,76% Vila Madalena 12,38% Campo Belo 12,20% Jaçanã 10,42% Jardim Europa 5,11%

Preços dos anúncios mais próximos do real

Rodger Campos, diretor de estratégia do Grupo Loft, aponta dos motivos que explicam a redução do índice. O primeiro, é a velocidade de crescimento dos preços pedidos vem reduzindo ou crescendo a taxas baixas, isso significa que os preços pedidos pelos proprietários de imóveis estão mais estáveis do que meses atrás.

Outro segundo motivo apontado por ele está relacionado ao preço transacionado. Isso porque mais de 15 bairros apresentaram crescimento do preço transacionado quando comparado ao mês anterior. Ele explica que a redução do IPR deriva da estabilidade do preço pedido dos imóveis associada a uma elevação de preços transacionados. Esse comportamento significa dizer que o lado vendedor desse mercado está realizando negócios mais próximos do preço pedido em alguns bairros.

Por outro lado, a tendência de baixa de preços transacionados é restrita a alguns bairros, como Liberdade, Paraíso, República e Sumaré e insuficientes para puxar para cima o índice que captura a desancoragem de preços no mercado imobiliário paulistano.

"A convergência desses preços é muito importante para o mercado, pois à medida que a diferença entre preço pedido e preço transacionado se reduz significa que estamos alcançando a quantidade ótima de imóveis transacionados dentro da economia, dadas as condições atuais. Enquanto isso não ocorre, convivemos com um peso morto dentro da nossa economia, ou seja, transações que poderiam ser feitas, mas não ocorrem em razão de preços desajustados."

Preço do metro quadrado