Quer alugar um imóvel? Veja quais bairros de SP o preço do aluguel está acima do recomendado

Quem deseja alugar um imóvel na cidade de São Paulo pode encontrar anúncios de preços de aluguel acima do esperado. É o que revela o Índice Real de Aluguel realizado pela Loft e divulgado com exclusividade pela EXAME.

O levantamento compara os preços nas principais plataformas digitais com os valores recomendados por meio de inteligência artificial, em 51 bairros da capital paulista. A startup utiliza para isso sua calculadora de preços, uma ferramenta de machine learning/IA treinada com 4,2 milhões de anúncios de transações de venda e aluguel em São Paulo.

A Loft explica que o diferencial do novo índice é que ele mostra o preço médio de aluguel recomendado – outros levantamentos no mercado se baseiam apenas nos valores dos anúncios. "Uma das grandes dificuldades no setor imobiliário é precificar os imóveis. Com o novo índice, usamos tecnologia para ajudar as pessoas a terem mais visibilidade do mercado, encurtando o tempo para que haja acordo entre proprietários e locatários, além de também trazermos mais argumentos para as imobiliárias convencerem seus clientes a eventualmente ajustarem seus preços", diz Marcel Regis, COO (Chief Operating Officer) da Loft.

Bairros em São Paulo

Nesta primeira edição do Índice Real de Aluguel, os bairros com as maiores diferenças entre os preços anunciados e os recomendados são Vila Olímpia (onde os anúncios estão 8,71% acima do recomendado), Itaim Bibi (8,07%) e Barra Funda (7,31%). O desajuste médio na cidade é de 2,92%.

Os preços anunciados e recomendados estão ajustados (aderentes) em Higienópolis, Tucuruvi, Freguesia do Ó, Santa Cecília, Sumaré, Morumbi, Liberdade, República, Sacomã, Campos Elísios e Jabaquara. Veja tabela abaixo.

Nos bairros onde o índice é maior, a tendência é que haja maior margem de negociação. Já onde o índice seja próximo de zero significa que os locatários vão ter menos poder de negociação um lembrete importante é que os dados mostram a média nos bairros; ou seja, podem haver imóveis específicos que não necessariamente sigam a tendência da região.

Bairro Diferença entre o preço anunciado e o recomendado para aluguel Vila Olímpia 8,71% Itaim Bibi 8,07% Barra Funda 7,31% Lapa 7,09% Alto de Pinheiros 6,93% Pinheiros 5,84% Vila Leopoldina 5,69% Brooklin 5,54% Vila Andrade 5,53% Vila Nova Conceição 4,79% Jardim Paulistano 4,61% Jardim Europa 4,26% Moema Índios 4,11% Cambuci 4,06% São Lucas 3,94% Vila Prudente 3,84% Jardim Marajoara 3,70% Jardim São Paulo 3,56% Santo Amaro 3,50% Chácara Klabin 3,37% Vila Romana 3,28% Perdizes 3,25% Vila Clementino 3,25% Bom Retiro 3,18% Jardim Paulista 2,96% Saúde 2,85% Água Rasa 2,73% Campo Belo 2,62% Alto da Lapa 2,55% Ipiranga 2,49% Campo Grande 2,40% Vila Mariana 2,29% Jardim América 2,28% Moema Pássaros 2,25% Paraíso 2,16% Mooca 2,08% Bela Vista 1,82% Vila Madalena 1,71% Bosque da Saúde 1,61% Aclimação 1,18% Higienópolis 0,87% Tucuruvi 0,70% Freguesia do Ó 0,51% Santa Cecília 0,11% Sumaré -0,13% Morumbi -0,21% Liberdade -0,51% República -0,76% Sacomã -1,32% Campos Elísios -1,62% Jabaquara -2,34% Média 2,92%

*índices negativos tendem a mostrar bairros com preços anunciados e recomendados igualados ou

próximos a isso, já que a metodologia prevê margem de confiança na casa dos 2,5% (semelhante a

margem de erro em pesquisas eleitorais)

Valor do metro quadrado

O levantamento apontou ainda o preço do metro quadrado dos 51 bairros em SP. Considerando apenas os valores recomendados, os bairros mais valorizados são Vila Olímpia (R$ 91,80 o m²), Jardim Europa (R$ 84,13) e Vila Nova Conceição (R$ 83,31).