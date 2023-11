Quer alugar um imóvel? Veja bairros que têm maior margem de negociação de preço em SP

Quem deseja alugar um imóvel na cidade de São Paulo pode encontrar anúncios de preços de aluguel acima do esperado. É o que revela o Índice Real de Aluguel realizado pela Loft e divulgado com exclusividade pela EXAME.

O levantamento compara os preços nas principais plataformas digitais com os valores recomendados por meio de inteligência artificial, em 51 bairros da capital paulista. A startup utiliza para isso sua calculadora de preços, uma ferramenta de machine learning/IA treinada com 4,2 milhões de anúncios de transações de venda e aluguel em São Paulo.

Na capital paulista, os bairros com as maiores diferenças entre os preços anunciados e os recomendados são Vila Olímpia (onde os anúncios estão 8,80% acima do recomendado), Itaim Bibi (8,17%) e Lapa. O desajuste médio na cidade é de 3%. Já os bairros com as menores diferenças são Campos Elísios (-1,79), Jabaquara (-1,73) e Sacomã (-1,15%).

Nos bairros onde o índice é maior, a tendência é que haja maior margem de negociação. Já onde o índice seja próximo de zero significa que os locatários vão ter menos poder de negociação um lembrete importante é que os dados mostram a média nos bairros; ou seja, pode haver imóveis específicos que não necessariamente sigam a tendência da região.

Bairro Diferença entre o preço anunciado e o recomendado para aluguel Vila Olímpia 8,80% Itaim Bibi 8,17% Lapa 8,06% Barra Funda 7,82% Alto de Pinheiros 6,67% Vila Leopoldina 6,25% Pinheiros 5,86% Brooklin 5,77% Vila Andrade 5,47% Vila Nova Conceição 4,89% Jardim São Paulo 4,78% Jardim Europa 4,69% Moema Índios 4,41% Cambuci 4,39% Jardim Paulistano 4,38% Santo Amaro 4,01% Jardim Marajoara 3,83% Chácara Klabin 3,65% Vila Clementino 3,62% São Lucas 3,48% Alto da Lapa 3,30% Vila Romana 3,27% Bom Retiro 3,13% Campo Belo 3,01% Saúde 2,99% Água Rasa 2,92% Jardim Paulista 2,87% Vila Prudente 2,81% Campo Grande 2,63% Perdizes 2,55% Mooca 2,49% Ipiranga 2,37% Moema Pássaros 2,27% Vila Madalena 2,21% Vila Mariana 2,15% Jardim América 2,10% Bela Vista 2,03% Bosque da Saúde 1,76% Paraíso 1,61% Aclimação 1,44% Tucuruvi 0,72% Higienópolis 0,56% Freguesia do Ó 0,06% Santa Cecília -0,09% Morumbi -0,16% Sumaré -0,35% Liberdade -0,63% República -1,09% Sacomã -1,15% Jabaquara -1,73% Campos Elísios -1,79% Média 3,01%

Valor do metro quadrado

O levantamento apontou ainda o preço do metro quadrado dos bairros em SP. Veja abaixo: