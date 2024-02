Quem são os donos dos prédios mais caros da Faria Lima?

O prédio mais caro já vendido no Brasil foi adquirido este ano pelo Itaú, que comprou a sede do Itaú BBA na Faria Lima por aproximadamente R$ 1,5 bilhão. O valor pago pelo Faria Lima 3500 foi considerado a maior transação envolvendo um único edifício da história do País, e colocou o Itaú na lista dos maiores proprietários de empreendimentos de alto padrão no coração financeiro de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima.

O Itaú destoa dos pares, já que a maioria dos prédios icônicos da região não são propriedade de bancos, e estão nas mãos de grandes fundos de investimento imobiliário. Um dos destaques é o Faria Lima Prime Properties (FLPP), dono do Birmann 32 – também conhecido na região como o “prédio da Baleia” por conta da escultura metálica localizada na frente do edifício.

Dono de 100% do Birmann 32, o FLPP é o maior proprietário da Faria Lima, com 8,8% da área locável entre os dez maiores prédios de alto padrão da área. Os dados são de levantamento da

, consultoria imobiliária comercial, feito a pedido da

.

Vale lembrar que, diferente do FLPP, outros gigantes do mercado imobiliário na região possuem apenas uma fração dos edifícios, e investem em mais de uma propriedade. O Pátio Malzoni, um dos prédios mais emblemáticos da avenida, tem quatro proprietários principais divididos entre seus dois blocos.

Veja abaixo a lista dos maiores proprietários do alto padrão na Faria Lima por área total:

