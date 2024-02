Quanto custaria a casa do BBB?

Quanto custaria a casa mais vigiada do Brasil se ela estivesse à venda? O tamanho exato do imóvel do BBB 24 é um dos segredos da produção do programa. Mas, com estimas das edições anteriores, a casa onde são confinados os participantes do Big Brother Brasil teria em torno de 1,8 mil metros quadrados.

Analisando o preço médio do metro quadrado no Rio de Janeiro, a casa poderia custar até R$ 40 milhões nos bairros mais caros da capital carioca. O alto padrão, no entanto, tem imóveis acima do preço médio, onde uma casa similar à do BBB poderia valer até quatro vezes mais.

Primeiro fator: localização

O BBB é gravado nos Estúdios Globo, antigamente chamados de Projac, abreviatura de Projeto Jacarepaguá. Como indicava o nome, os estúdios ficam no bairro de Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio, onde o preço médio do metro quadrado é R$ 8,2 mil. Sendo assim, os 1,8 mil metros quadrados da casa poderiam valer cerca R$ 14,6 milhões nos cálculos da Loft, que fez um levantamento de preços à pedido da EXAME.

Com piscina, academia, dois quartos, duas cozinhas, sala e amplo jardim, a casa do BBB pode ser considerada um imóvel de alto padrão. Se estivesse localizada em um bairro voltado para esse segmento de renda, o preço poderia subir ainda mais.

Na Barra da Tijuca, também na Zona Oeste e onde o preço do metro quadrado tem custo médio de R$ 11,6 mil, o imóvel poderia custar perto de R$ 21 milhões.

O bairro mais caro da cidade, no entanto, é o Leblon – que foi, inclusive, apontado como o bairro mais caro do Brasil de 2023 segundo levantamento do QuintoAndar. Por lá, o metro quadrado custa, em média, R$ 22 mil. Neste bairro, a casa do BBB poderia custar R$ 39,6 milhões.

Vale lembrar, no entanto, que existem outros fatores além da localização que determinam um preço de imóvel – especialmente de alto padrão. Esses imóveis tendem a ficar em uma faixa acima da média no preço considerando qualidade construtiva, comodidades, acabamentos, infraestrutura de condomínio, proximidade de pontos de interesse, história do imóvel, escassez de terrenos, entre outros fatores.

Para o alto padrão, o preço do metro quadrado nos bairros mais caros da capital fluminense podem rondar entre R$ 80 mil e R$ 90 mil por metro quadrado. Sendo assim, uma casa com essa metragem poderia custar até R$ 162 milhões.

Quanto custa a decoração da casa do BBB?

Na hora de comprar uma casa, outros fatores entram em jogo. Um deles poderia ser a decoração, caso ela fosse vendida junto com o imóvel – modalidade chamada no jargão imobiliário de “porteira fechada”.

A EXAME Casual levantou os preços de alguns itens presentes no BBB – e que estão à venda. Um lounge usado no jardim, por exemplo, pode custar R$ 9,2 mil.

